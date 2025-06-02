ليفركوزن يرفض عرض ليفربول الثاني لضم فيرتز

برلين(د ب أ)

كشفت مجلة كيكر الرياضية الألمانية اليوم، أن نادي باير ليفركوزن رفض عرضاً ثانياً من ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، لضم فلوريان فيرتز صانع ألعاب منتخب ألمانيا. وأضافت أن العرض الثاني الذي قدمه ليفربول قيمته 118 مليون يورو، إضافة إلى 12 مليون يورو حوافز مالية. وأوضحت كيكر أن النادي الإنجليزي كان قدم تقدم بعرض أولي قيمته 100 مليون يورو، إضافة إلى 15 مليون يورو حوافز مالية. وتستهدف إدارة ليفركوزن الحصول على 150 مليون يورو من بيع فيرتز، وهو الحد الأدنى الذي طالب به المدير الإداري فرناندو كارو لإتمام الصفقة في العام الماضي 2024 وذكرت تقارير أن ناديي بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي انسحبا من سباق التعاقد مع فلوريان فيرتز، بسبب ارتفاع سعر اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً. وأشارت كيكر إلى أن ناديي ليفربول وليفركوزن بصدد بدء جولة جديدة من المفاوضات لتضييق الفجوة المالية التي تبلغ 20 مليون يورو مع إمكانية إجراء صفقة تبادلية. وتشير تقارير إلى أن ليفركوزن مهتم بالتعاقد مع هارفي إليوت لاعب ليفربول أو زميله جاريل كوانساه مدافع الفريق. ويمتد عقد فيرتز مع ليفركوزن حتى يونيو 2027، ولا يتضمن شرطاَ جزائياَ.