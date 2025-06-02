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الرياضة

بوستيكوجلو يترقب مصيره مع توتنهام

بوستيكوجلو يترقب مصيره مع توتنهام
2 يونيو 2025 14:03

لندن (د ب أ)

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طالب أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام هوتسبير، لاعبي الفريق بعدم الاكتفاء بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم، رغم الجدل المثار حول مستقبله مع النادي اللندني. وأصبح بوستيكوجلو أول مدرب لتوتنهام منذ 17 عاماً يقود الفريق لمنصات التتويج، وذلك بعد الفوز على مانشستر يونايتد 1/ صفر يوم 21 مايو الماضي، ولكن المدرب الأسترالي لم يتحدد مصيره بعد بشأن استمراره لموسم ثالث مع توتنهام. ورغم هتاف الجماهير للمدرب، البالغ من العمر 59 عاماً، في مسيرة احتفالية أمام 220 ألف متفرج، عندما قال إن الموسم الثالث دائماً ما يكون أفضل من الثاني، لكنه لم يتلق بعد أي إشارة من النادي بشأن مستقبله، وذلك بعدما قاد الفريق لأسوأ مواسمه في الدوري الإنجليزي الممتاز. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أنه من المتوقع أن يحسم دانييل ليفي، رئيس نادي توتنهام، مصير المدرب هذا الأسبوع. وقال بوستيكوجلو: «لا أريد أن نستمتع فقط بهذه اللحظات، بل أتطلع أيضاً للتفكير في المستقبل، وألا نكتفي بما حققناه، بعدما تذوقنا طعم النجاح والألقاب». وتابع: «لقد تذوق اللاعبون ومسؤولو النادي طعم النجاح، والآن علينا محاولة تكرار ذلك مجدداً». وبعدما أهدى بوستيكوجلو أول لقب أوروبي لتوتنهام منذ عام 1984، كشف أنه منح قرب نهاية يناير أولوية للتركيز في مشوار الفريق ببطولة الدوري الأوروبي على حساب نتائج الفريق في الدوري الإنجليزي. ودفع ذلك المدرب الأسترالي لإجراء المزيد من التدوير على التشكيل الأساسي من أجل الحفاظ على لياقة الركائز الأساسية للفريق، ولكنه أثر على نتائج الفريق الذي تعرض لعدد كبير من الخسائر التي جعلت الضغوط تزداد على بوستيكوجلو.

توتنهام
الدوري الإنجليزي
آنجي بوستيكوجلو
الدوري الأوروبي
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