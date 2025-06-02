«مجلس أبوظبي» يحصد 10 جوائز في حفل صناعة الرياضة

أبوظبي (الاتحاد)

تُوِّج مجلس أبوظبي الرياضي بـ 10 جوائز مرموقة خلال حفل توزيع «جوائز صناعة الرياضة في الشرق الأوسط 2025»، الذي أُقيم في «سبيس 42 أرينا» بشاطئ الراحة في أبوظبي، وسط حضور واسع من القيادات الرياضية وصُنّاع القرار وشركاء الفعاليات الرياضية في الإمارات والمنطقة.

وجاءت حصيلة الجوائز بواقع 5 ميداليات ذهبية، و3 فضيات، وبرونزيتين، لتؤكد على المكانة الريادية التي يتمتع بها المجلس في تنظيم الفعاليات الرياضية وتعزيز قطاع الرياضة على المستويين المحلي والدولي.

وحصد عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، الجائزة الذهبية في فئة القيادة الاستراتيجية في الرياضة في الشرق الأوسط للعام 2024، تقديراً لدوره القيادي في تطوير قطاع الرياضة في أبوظبي.

ونالت النسخة الـ 19 من بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف 2024، إحدى فعاليات سلسلة رولكس، وجزء من التصفيات الختامية لجولة موانئ دبي العالمية، التي أقيمت على ملعب ياس لينكس في جزيرة ياس، في الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر 2024، بمشاركة نخبة من لاعبي الجولف العالميين، الجائزة الذهبية عن فئة أفضل فعالية رياضية كبرى.

كما فاز برنامج «أكتيف هب» بجائزة أفضل برنامج رياضي شبابي لعام 2024، وفي مجال الصحة المؤسسية، فازت بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية 2024 بالجائزة الذهبية عن فئة أفضل مبادرة لتعزيز الصحة المؤسسية من خلال الرياضة، فيما تُوِّج ماراثون أدنوك أبوظبي 2024 بالجائزة الذهبية عن فئة الفعالية الرياضية الجماهيرية.

وذهبت الجائزة الفضية إلى سباق جائزة أبوظبي الكبرى للإبحار «سيل جي بي 2024» عن فئة التميز في الاستدامة. في حين نالت الشراكة بين مجلس أبوظبي الرياضي وشركة مبادلة للاستثمار الجائزة الفضية عن فئة أفضل تفعيل للشراكة. كما حصدت بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة الجائزة الفضية عن فئة المبادرة الرياضية المجتمعية.

وأحرز طواف الإمارات للسيدات 2024 الجائزة البرونزية عن فئة الفعالية الرياضية الجماهيرية، وحصل ماراثون أدنوك أبوظبي 2024 أيضاً على الجائزة البرونزية عن فئة أفضل تفاعل جماهيري في الرياضة.

وبهذه المناسبة، أعرب عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عن خالص التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، مُقدراً دورها البارز والرائد في دعم مسيرة التنمية والتقدم الرياضي في إمارة أبوظبي.

وأكد أن الجوائز العديدة التي حققتها الفعاليات المختلفة تعكس بشكل واضح الدعم الكبير والاهتمام المميز الذي تحظى به الرياضة من قبل القيادة الحكيمة، التي تسخر كل الإمكانيات لتحقيق تطلعات القطاع الرياضي.

كما تقدم بخالص التهاني إلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ورئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين تحت مظلة المجلس، بمناسبة حصول المجلس على 10 جوائز مرموقة، وما حققته البطولات التي ينظمها من نجاحات بارزة.

وأضاف أن هذه الإنجازات تمثل مكسباً هاماً لرياضة أبوظبي، وتعزز من أهمية أجندة مجلس أبوظبي الرياضي الغنية بالمسابقات والفعاليات الرياضية على المستويين العالمي والمجتمعي، والتي أسهمت في تحقيق تفاعل رياضي مجتمعي واسع، إلى جانب النجاح الباهر في التنظيم والمستويات الفنية والترويجية والحملات التسويقية، لتشكل هذه الجوائز حافزاً جديداً لمواصلة التميز وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للرياضة.