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الرياضة

اختتام بطولة العموم للمبارزة بمشاركة 150 لاعباً

اختتام بطولة العموم للمبارزة بمشاركة 150 لاعباً
2 يونيو 2025 15:15

 
أبوظبي (وام)
اختتمت أمس، منافسات بطولة المبارزة لفئة العمومي (فردي وفرق)، وتُعد آخر بطولات الموسم المحلي، بمشاركة 150 لاعباً ولاعبة، على صالة مدرسة حمدان بن زايد في أبوظبي، وشهدت البطولة مشاركة واسعة من أندية الدولة، إلى جانب فرق من خارجها، أبرزها أندية أبوظبي للمبارزة، والشارقة الرياضي للمرأة، والفجيرة للفنون القتالية، والشارقة الرياضي، ومركز العين، وأكاديمية «إم كي»، وفريق الاتحاد البحريني.
وتُعد البطولة هي سادس محطات أجندة اتحاد المبارزة في الموسم الرياضي 2024-2025، وآخرها في الموسم المحلي، كما تمثّل محطة إعداد مهمة للمنتخبات الوطنية، التي تستعد لدخول معسكر خارجي في جمهورية كوريا اعتباراً من الجمعة المقبل، استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية، التي تستضيفها جزيرة بالي الإندونيسية.
وأسفرت نتائج منافسات الفردي، عن تقاسم ذهبيات البطولة بين أندية الفجيرة للفنون القتالية، والشارقة الرياضي، والشارقة الرياضي للمرأة، بواقع ميداليتين ذهبية لكل نادٍ من أصل 6 منافسات أُقيمت للرجال والسيدات في الأسلحة الثلاثة.
وفي منافسات الفرق، تصدر نادي أبوظبي للمبارزة جدول الترتيب برصيد 3 ميداليات ذهبية، يليه نادي الشارقة الرياضي للمرأة في المركز الثاني برصيد ذهبيتين، ثم نادي الشارقة الرياضي ثالثاً بميدالية ذهبية واحدة.

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