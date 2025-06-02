«القوس والسهم» يتوج الفائزين في «كأس الاتحاد»



الشارقة (وام)



اختتم اتحاد القوس والسهم، فعاليات بطولة كأس الاتحاد داخل الصالات، في نادي مليحة، بتتويج الفائزين في الفئات المختلفة، وحصد نادي دي آرشرز ذهبية فئة القوس المركب رجال، والقوس المركب للأشبال بنات، وتصدر نادي الشارقة الرياضي للمرأة منافسات القوس المركب والمحدب لفئة السيدات، ونادي المدام فئة القوس المحدب رجال، والقوس المحدب أشبال، والقوس المركب والمحدب للبراعم فئة الذكور.

وفاز نادي الفجيرة للفنون القتالية، بذهبيتي القوس المركب والمحدب لفئة الناشئين، والناشئات، والقوس المحدب للبراعم فئة الإناث، وحصد نادي الشارقة الرياضي للألعاب الفردية ذهبية فئة القوس المحدب لفئة الناشئين، والقوس المركب فئة البراعم إناث، وفاز نادي أبوظبي للقوس والسهم بذهبية القوس المركب لأصحاب الهمم.

وتوج الفائزين الدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس الاتحاد، وحميد المشرخ، الأمين العام للاتحاد، بحضور مسؤولي الأندية.

وقال الكعبي إن المستويات الفنية المتطورة للمشاركين، تؤكد القيمة الكبيرة لجهود الأندية في إعدادهم وتأهيلهم، وتحفيزهم للمشاركة في البطولات، بالإضافة إلى الأداء القوي لأصحاب الهمم، نظراً لما تمثله هذه الفئة من أهمية كبيرة تتصدر أولويات الاتحاد، لتمكينهم من المهارات التنافسية.