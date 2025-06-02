الثلاثاء 3 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جوف إلى ربع نهائي رولان جاروس

جوف إلى ربع نهائي رولان جاروس
2 يونيو 2025 15:44

باريس (أ ف ب)
بلغت الأميركية كوكو جوف، المصنّفة ثانية عالمياً، الدور ربع النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة التنس، للمرة الخامسة على التوالي بفوزها على الروسية إيكاترينا ألكسندروفا العشرين 6-0 و7-5 الاثنين.
وحسمت جوف، وصيفة نسخة 2022، المجموعة الأولى بسهولة 6-0 في 27 دقيقة، بعدما كسرت إرسال منافستها ثلاث مرات.
وقاومت ألكسندروفا بشراسة في المجموعة الثانية التي استغرقت 54 دقيقة، لكن جوف، بطلة فلاشينج ميدوز عام 2023، حسمتها في صالحها 7-5 وبالتالي المباراة في 81 دقيقة، وهو الفوز الرابع لجوف على ألكسندروفا في خمس مواجهات جمعت بينهما، وقالت «كانت مباراة صعبة. بصراحة، أعتقد أنني لعبت بشكل جيد».
وتلتقي جوف، البالغة من العمر 21 عاماً، في الدور المقبل مع إحدى مواطنتيها ماديسون كيز، الثامنة وبطلة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي، أو هايلي بابتيست.
وتأهلت أيضاً الروسية الشابة ميرا أندرييفا السادسة بفوزها على الأسترالية داريا كاساتكينا 6-3 و7-5 في ساعة و34 دقيقة.
وتلتقي أندرييفا، البالغة من العمر 18 عاماً، في الدور المقبل مع الأميركية جيسيكا بيجولا الثالثة أو الفرنسية لويس بواسون.
وقالت أندرييفا «لقد كانت مباراة صعبة جداً وبصراحة، أنا سعيدة جداً بفوزي»، مضيفة بخصوص كاساتكينا المولودة في روسيا: «أكره اللعب ضدها، نتدرب كثيراً، وحتى التدريب يشكّل عذاباً لي».
وثأرت أندرييفا لخسارتها المواجهة الأولى أمام كاساتكينا في المباراة النهائية لدورة نينجبو الصينية العام الماضي.
وتأمل اللاعبة الموهوبة التي بلغت نصف النهائي العام الماضي، في أن تصبح أصغر لاعبة تتوج في بطولة كبرى، منذ مواطنتها ماريا شارابوفا في ويمبلدون عام 2004.
وصلت إلى نصف النهائي العام الماضي بفوز مفاجئ في ربع النهائي على البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى عالمياً حالياً والثانية وقتها. 

أخبار ذات صلة
ديوكوفيتش يضع البصمة الـ100 في رولان جاروس
مفاجاة كبرى.. المغمورة الفرنسية بواسون تتفوق في رولان جاروس
كوكو جوف
التنس
الجراند سلام
بطولة فرنسا
رولان جاروس
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب اليونان ويشعر به سكان مصر
اليوم 07:26
«أجيال المستقبل» تختتم برنامجها القرائي الأسبوعي
التعليم والمعرفة
«أجيال المستقبل» تختتم برنامجها القرائي الأسبوعي
اليوم 01:20
ضيوف الرحمن يؤدون صلاة العشاء في المسجد الحرام (رويترز)
الأخبار العالمية
ضيوف الرحمن يتوافدون إلى المسجد الحرام لأداء «طواف القدوم»
اليوم 01:04
بريطانيا: الوضع في غزة يزداد سوءاً يوماً بعد يوم
الأخبار العالمية
بريطانيا: الوضع في غزة يزداد سوءاً يوماً بعد يوم
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©