جوف إلى ربع نهائي رولان جاروس

باريس (أ ف ب)

بلغت الأميركية كوكو جوف، المصنّفة ثانية عالمياً، الدور ربع النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة التنس، للمرة الخامسة على التوالي بفوزها على الروسية إيكاترينا ألكسندروفا العشرين 6-0 و7-5 الاثنين.

وحسمت جوف، وصيفة نسخة 2022، المجموعة الأولى بسهولة 6-0 في 27 دقيقة، بعدما كسرت إرسال منافستها ثلاث مرات.

وقاومت ألكسندروفا بشراسة في المجموعة الثانية التي استغرقت 54 دقيقة، لكن جوف، بطلة فلاشينج ميدوز عام 2023، حسمتها في صالحها 7-5 وبالتالي المباراة في 81 دقيقة، وهو الفوز الرابع لجوف على ألكسندروفا في خمس مواجهات جمعت بينهما، وقالت «كانت مباراة صعبة. بصراحة، أعتقد أنني لعبت بشكل جيد».

وتلتقي جوف، البالغة من العمر 21 عاماً، في الدور المقبل مع إحدى مواطنتيها ماديسون كيز، الثامنة وبطلة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي، أو هايلي بابتيست.

وتأهلت أيضاً الروسية الشابة ميرا أندرييفا السادسة بفوزها على الأسترالية داريا كاساتكينا 6-3 و7-5 في ساعة و34 دقيقة.

وتلتقي أندرييفا، البالغة من العمر 18 عاماً، في الدور المقبل مع الأميركية جيسيكا بيجولا الثالثة أو الفرنسية لويس بواسون.

وقالت أندرييفا «لقد كانت مباراة صعبة جداً وبصراحة، أنا سعيدة جداً بفوزي»، مضيفة بخصوص كاساتكينا المولودة في روسيا: «أكره اللعب ضدها، نتدرب كثيراً، وحتى التدريب يشكّل عذاباً لي».

وثأرت أندرييفا لخسارتها المواجهة الأولى أمام كاساتكينا في المباراة النهائية لدورة نينجبو الصينية العام الماضي.

وتأمل اللاعبة الموهوبة التي بلغت نصف النهائي العام الماضي، في أن تصبح أصغر لاعبة تتوج في بطولة كبرى، منذ مواطنتها ماريا شارابوفا في ويمبلدون عام 2004.

وصلت إلى نصف النهائي العام الماضي بفوز مفاجئ في ربع النهائي على البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى عالمياً حالياً والثانية وقتها.