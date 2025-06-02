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الرياضة

اتحاد الكرة يعتمد ترخيص 14 نادياً في دوري الدرجة الأولى

اتحاد الكرة يعتمد ترخيص 14 نادياً في دوري الدرجة الأولى
2 يونيو 2025 16:15

أبوظبي (الاتحاد)

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اعتمدت لجنة التراخيص الابتدائية في اتحاد الكرة الترخيص المحلي لـ 14 نادياً في دوري الدرجة الأولى عن دورة الترخيص 2025-2026، وذلك بعد الاطلاع على المستندات والوثائق المقدمة من كل نادٍ على نظام الترخيص الخاص بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم (CLAS)، وفقاً للمعايير الستة التي اشترطتها لائحة الترخيص المحلية.
وبعد مراجعة كافة المستندات والوثائق المطلوبة، حصلت أندية: الظفرة، دبا، حتا، الإمارات، الفجيرة، الحمرية، مصفوت، الذيد، يونايتد، العربي، الجزيرة الحمراء، جلف اف سي، مجد، وجلف يونايتد.
يُذكر أن التراخيص الابتدائية لأندية الدرجة الأولى تُقسم إلى ثلاث فئات (الذهبية – الفضية - البرونزية).

اتحاد الكرة
دوري الدرجة الأولى
دوري الدرجة الأولى لكرة القدم
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