نجاح مميز لليوم العالمي للجري في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)



حقق اليوم العالمي للجري بالشارقة نجاحاً كبيراً بمشاركة أكثر من 600 من الرياضيين على شاطئ الحيرة بالشارقة، وأقيمت الفعالية تزامناً مع يومها العالمي من كل عام، وشهدت مشاركة بخيت سعيد القرص مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس، الذي أشاد بالتفاعل الكبير الذي خرج به الحدث والحماس الرائع للمشاركين من الجنسين الذين تركوا بصمتهم في نجاحها.

وجاءت الفعالية في إطار حرص مجلس الشارقة الرياضي على تنظيمها سنوياً تأكيداً على أهمية ممارسة الرياضة، لما لها من فؤائد صحية وجعلها أسلوب حياة، وتقدم بالشكر لكل الجهات المساهمة والداعمة في الحدث الذي خرج بشكل مميز.