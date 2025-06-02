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الرياضة

اعتذار نيمار ..، سامحوني، بإمكانكم تحميلي مسؤولية خسارة المباراة

اعتذار نيمار ..، سامحوني، بإمكانكم تحميلي مسؤولية خسارة المباراة
2 يونيو 2025 16:57


سانتوس (أ ب)
اعتذر نيمار جونيور نجم سانتوس عن حصوله على بطاقة حمراء قال إنها كلفت فريقه عدم تحقيق الفوز في الدوري البرازيلي لكرة القدم. 

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غادر نيمار الملعب مطرودا بعد 76 دقيقة من المباراة التي انتهت بخسارة فريقه بهدف أمام بوتافوجو، وذلك بعدما سجل هدفا بيده.
وانتهى عقد نيمار مع سانتوس بنهاية يونيو الماضي، ويتبقى لفريقه مباراة واحدة قبل توقف الدوري من أجل بطولة كأس العالم للأندية. ومع غياب نيمار عن هذه المباراة بسبب الإيقاف، وعدم وجود اتفاق حتى الآن لتجديد تعاقده، فإنه من المحتمل أنه لن يلعب مباراة أخرى مع الفريق البرازيلي.
كتب نيمار عبر حسابه على شبكة انستجرام «أحيانا يؤدي اليأس من أجل إحراز هدف إلى ارتكاب أخطاء»، مضيفا «أعتذر لزملائي وجماهير الفريق على هذا الخطأ، سامحوني، فإذا لم أتعرض للطرد لكنا حققنا الفوز وحصلنا على ثلاث نقاط، أهنئ الفريق على أدائه في المباراة، وبإمكانكم تحميلي مسؤولية خسارة نقاط المباراة».
تابع «أستحق البطاقة الصفراء الثانية، لكن يبدو أن الحكم كان يمزح في الإنذار الأول، لأنها كانت أول مخالفة أرتكبها في المباراة». وختم نيمار رسالته مستخدماً رمزاً ضاحكاً «مندهش من كم هذا العدد من الحكام السيئين، هذا رأيي، وأتمنى ألا تفرض ضدي عقوبات إضافية».
وحقق سانتوس فوزين فقط في 11 مباراة بالدوري هذا الموسم، ويبقى مهدداً بالهبوط بعدما تراجع للمركز 18 من أصل 20 نادياً.

نيمار
نيمار دا سيلفا
الدوري البرازيلي
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