«الفجيرة للفنون القتالية» يحصد دروع التفوق العام للتايكواندو



الفجيرة (وام)

أحرز نادي الفجيرة للفنون القتالية 3 من دروع التفوق العام للتايكواندو، لموسم 2024-2025 للمرة السابعة على التوالي، وأطلق اتحاد اللعبة فئات جديدة لدرع التفوق، تضمنت درع التفوق العام للذكور، ودرع التفوق العام للإناث، ودرع التفوق العام لكافة البطولات، حيث تمكن نادي الفجيرة للفنون القتالية من حصدها، ليصبح أول نادٍ إماراتي يحقق المركز الأول بجميع الفئات في موسم واحد.

وشهد مراسم تتويج الأبطال عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس اتحاد التايكواندو، وخالد عيسى المدفع، رئيس نادي الشارقة الرياضي، وسليمان الهاجري، رئيس نادي الشارقة للألعاب الفردية.

وأكد نادر أبو الشاويش، مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، أن هذا التفوق يعكس الاستدامة التي يعمل النادي على ترسيخها منذ تأسيسه، تجسيداً لرؤية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد إمارة الفجيرة، رئيس النادي، في تعزيز مكانة الفجيرة كمنصة رائدة للرياضة، والتميز على مستوى الدولة والمنطقة.