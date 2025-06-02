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الرياضة

جريزمان يجدد عقده مع أتلتيكو مدريد حتى 2027

جريزمان يجدد عقده مع أتلتيكو مدريد حتى 2027
2 يونيو 2025 18:52


مدريد (د ب أ)
وقع الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، عقدا جديدا لمدة عامين مع ناديه وسيبقي المهاجم البالغ من العمر 34 عاما في ملعب «واندا ميتروبوليتانو» حتى يونيو عام 2027 وكان جريزمان قد انضم إلى أتلتيكو مدريد في المرة الأولى عام 2014 قبل أن يعود للفريق بعد عامين قضاهما في برشلونة بين 2019 و2021، وهو الهداف التاريخي للنادي برصيد 197 هدفا وضمن قائمة أكثر اللاعبين مشاركة برصيد 442 مباراة.
وقاد جريزمان فريق المدرب دييجو سيميوني إلى احتلال المركز الثالث في الدوري الإسباني وخاض جميع المباريات الـ38 في المسابقة وسجل ثمانية أهداف الموسم الماضي. كما سجل المهاجم الفرنسي الذي اعتزل دوليا، ستة أهداف في عشر مباريات خاضها في دوري أبطال أوروبا وهدفين في كأس ملك إسبانيا.

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