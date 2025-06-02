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الرياضة

3 انتصارات في الجولة الثانية لآسيوية هوكي الجليد للسيدات

3 انتصارات في الجولة الثانية لآسيوية هوكي الجليد للسيدات
2 يونيو 2025 19:08


العين (وام)
شهدت منافسات بطولة آسيا لهوكي الجليد للسيدات 2025، 3 انتصارات في الجولة الثانية مساء أمس، حيث خسر منتخبنا الوطني أمام نظيره الفلبيني 1 - 6، وفاز المنتخب الإيراني على نظيره الهندي 5 - 1، والمنتخب الماليزي بنتيجة كبيرة على منتخب قيرغيزستان 14 - صفر.
وتقام البطولة في مدينة العين، على صالة الهيلي للتزلج، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، من 31 مايو إلى 6 يونيو، بمشاركة 6 منتخبات هي الإمارات، والهند، وماليزيا، وإيران، وقيرغيزستان، والفلبين.
وتشهد الجولة الثالثة غداً إقامة 3 مباريات، بين منتخبنا الوطني ونظيره الهندي، ومنتخب إيران مع قيرغيزستان، بينما يلعب المنتخب الفلبيني مع منتخب ماليزيا.

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