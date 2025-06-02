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الرياضة

كأس دوري أبطال أوروبا في رولان جاروس

كأس دوري أبطال أوروبا في رولان جاروس
2 يونيو 2025 19:47


باريس (رويترز)
حظى عثمان ديمبلي مهاجم باريس سان جيرمان باستقبال حافل يخصص عادة لأبطال التنس، عندما حمل كأس دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الذي توج به مؤخراً إلى الملعب الرئيس لبطولة فرنسا المفتوحة اليوم الاثنين.
وفاز الفريق الفرنسي على إنتر ميلان الإيطالي 5-صفر في النهائي الذي اقيم في ميونيخ يوم السبت الماضي ليحصد اللقب لأول مرة قبل أن يحظى اللاعبون والجهاز الفني باستقبال الأبطال في العاصمة الفرنسية أمس الأحد.
وتواصلت احتفالات ديمبلي، الذي تم اختياره أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا للموسم الماضي، اليوم الاثنين عندما حمل الكأس اللامعة إلى ملعب فيليب شاترييه أمام أكثر من عشرة آلاف شخص.
وارتدى قميصاً أبيض مكتوباً عليه كلمة «الانتصار».
ولم يكن بإمكان المنظمين تنظيم الحفل القصير بشكل أفضل، إذ وصل كأس أوروبا الشهير بعد دقائق من فوز المصنفة 361 عالميا والمشاركة ببطاقة دعوة لوا بواسو على المصنفة الثالثة الأمريكية جيسيكا بيجولا في ثلاث مجموعات لتصل إلى دور الثمانية في مفاجأة البطولة.
وهتف ديمبلي «هذه باريس» بينما اندفعت حشود المشجعين، المتحفظين في مباريات التنس في فترة ما بعد الظهر، نحو الهتاف خلفه.
وقال الدولي الفرنسي ديمبلي للجماهير «كانت لحظة استثنائية في ميونيخ. قدمنا موسماً استثنائياً وكوفئنا بأول كأس أوروبية لنا، الألقاب الفردية جيدة، لكن الأهم هو الألقاب الجماعية. سنسعى للفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب». 

 

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