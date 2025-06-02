مفاجاة كبرى.. المغمورة الفرنسية بواسون تتفوق في رولان جاروس

باريس (أ ب)

فجرت الفرنسية المغمورة لويس بواسون مفاجأة من العيار الثقيل وأطاحت بالأميركية جيسيكا بيجولا المصنفة الثالثة من دور الستة عشر لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس رولان جاروس، ثاني بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي.

وحسمت بواسون التي تشارك للمرة الأولى في رولان جاروس، والمصنفة 361 على العالم، الفوز على بيجولا بمجموعتين مقابل مجموعة بنتيجة 3 6/ و6 4/ و6 4/ اليوم الاثنين لتحجز مقعدها في دور الثمانية.

ولم يكن هناك من يتوقع أن تنجح اللاعبة صاحبة الـ21 عاماً في الإطاحة ببيجولا وصيفة بطولة أميركا المفتوحة العام الماضي. وقالت بواسون للجماهير بعد المباراة «لا أعرف ماذا أقول، لكن شكراً لكم جميعاً.. كان اللعب على هذا الملعب في هذه الأجواء الرائعة أمراً مذهلاً حقاً».

وأضحكت بواسون الجمهور عبر قولها «أنا سعيدة جداً هنا، يمكنني البقاء لفترة طويلة إذا أردتم». وهتف الجمهور «لويس، لويس»، ولوحت لهم بيدها. وتواردت أنباء الشهر الماضي أن اللاعبة البريطانية هارييت دارت قدمت اعتذارها لبواسون بعد أن طلبت من الحكم الرئيس أن يأمرها بوضع مزيل عرق، لكنها أصبحت الآن آخر فرنسية متبقية في رولان جاروس على مستوى فئتي الرجال والسيدات.

وتلتقي بواسون في دور الثمانية مع الروسية الشابة ميرا أندريفا المصنفة السادسة.