مهرجان سباق دلما التاريخي.. نجاح «8 نجوم»

منطقة الظفرة (الاتحاد)



اختتم بنجاح كبير مهرجان سباق دلما التاريخي في دورته الثامنة، الذي أقيم برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في الفترة من 16 مايو إلى 1 يونيو، بتنظيم من هيئة أبوظبي للتراث، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، ومجلس أبوظبي الرياضي.

وسجل المهرجان مشاركة واسعة في مسابقاته الرياضية والشعبية والتراثية المتنوعة، حيث بلغ عدد المشاركين 5536 مشاركاً من بينهم 878 سيدة، وذلك في نحو 50 مسابقة، رصدت لها أكثر من 1000 جائزة بقيمة إجمالية تجاوزت 33 مليون درهم، يتصدرها سباق دلما التاريخي للمسافات الطويلة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي بلغت جوائزه 30 مليون درهم، وأقيم بمشاركة نحو 3 آلاف بحار لمسافة 68 ميلاً بحرياً (125 كلم)، من جزيرة دلما إلى شاطئ المغيرة.

كما شهد المهرجان، تنظيم سباق دلما لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً، بمشاركة نحو 700 بحار، تنافسوا في خمسة أشواط لمسافة 4 أميال بحرية، وبلغت جوائزه أكثر من مليوني درهم، وكذلك سباق دلما للدراجات الهوائية، إضافة إلى سباق دلما للجري لمختلف الفئات العمرية، بجانب بطولات السباحة، وتنس الريشة والبادل للسيدات، وكرة القدم والكرة الطائرة الشاطئية، وبطولتي الكيرم والدومينو للرجال والنساء، ومسابقة الطبخ.

وجاء ختام المهرجان مع بطولة دلما لصيد الشعري، التي شارك فيها 80 متسابقاً، وأسفرت نتائجها عن فوز هاشم إسماعيل خاجة بالمركز الأول، ويوسف هاشم بلال بالمركز الثاني، ويوسف يعقوب الحوسني بالمركز الثالث، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البطولة 300 ألف درهم لخمسين فائزاً.