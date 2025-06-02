كوزمين لجماهير المنتخب: كونوا على الموعد وساندوا اللاعبين



أبوظبي (وام)



دخل منتخبنا الوطني الأول المرحلة الأخيرة من الاستعدادات لمواجهة منتخب أوزبكستان يوم الخميس المقبل، في استاد آل نهيان بأبوظبي، ووجه الروماني أولاريو كوزمين اليوم، رسالة إلى جماهير المنتخب الوطني نشرها الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، قال فيها: «يوم مهم وليلة عظيمة لكل شعب الإمارات كونوا على الموعد وساندوا اللاعبين، والشيء المهم هو الانتصار».

وكان المنتخب الوطني قد بدأ معسكراً مغلقاً في أبوظبي بداية من يوم أمس، بحضور كافة اللاعبين، استعداداً لمباراة أوزبكستان، ثم مباراة قيرغيزستان التي تقام يوم 10 يونيو الجاري في قيرغيزستان. وتسيطر حالة من الأجواء الإيجابية والروح المعنوية العالية على اللاعبين قبل اللقاء المرتقب، وسط دعم كامل من الجهاز الفني بقيادة كوزمين، والذي يخوض المهمة الرسمية الأولى له مع المنتخب.

ويركز كوزمين، خلال الفترة الحالية، على رفع الجاهزية التكتيكية والبدنية للاعبين، ويوجه اهتماماً خاصاً بتنظيم خطوط اللعب وتحسين الفاعلية الهجومية، إذ أبدى المدرب في تصريحات سابقة رضاه عن الروح القتالية والانضباط الذي لمسه من اللاعبين، مؤكداً أن المنتخب الوطني يملك كافة الإمكانات لتحقيق الهدف المطلوب.

ويحتل منتخب الإمارات حالياً المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، خلف إيران المتصدرة بـ20 نقطة، وأوزبكستان صاحبة المركز الثاني بـ17 نقطة، ويأمل في تحقيق الفوز لإنعاش آماله في التأهل المباشر في حال الفوز بالمباراتين المقبلتين، وتعثر منتخب أوزبكستان بالتعادل أو الخسارة أمام منتخب قطر.