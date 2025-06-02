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الرياضة

«ديل تورو» يضع «بصمته» على تاريخ «الإمارات للدراجات» بوصافة جيرو دي إيطاليا

فريق الإمارات وموعد دائم على منصات التتويج (من المصدر)
3 يونيو 2025 01:00

روما (الاتحاد)

اختتم إيزاك ديل تورو، مشاركته في جيرو دي إيطاليا 2025، بشكل تاريخي؛ ليهدي فريق «الإمارات - إكس آر جي»، إنجازاً استثنائياً، بعدما عبر خط النهاية في روما ضمن المجموعة الرئيسة. 
وفي مشاركته الأولى في السباق، حقق المركز الثاني في التصنيف العام، ليصبح ثاني أصغر متسابق يصعد إلى منصة التتويج في تاريخ السباق، وأول مكسيكي يتوَّج بقميص أفضل دراج شاب. ويُعد ديل تورو أول مكسيكي في تاريخ جيرو يرتدي قميص «ماليا بيانكا»، مضيفاً هذا الإنجاز إلى سلسلة من النجاحات التي حققها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وقد شهد السباق تألقاً لافتاً للنجم البالغ من العمر 21 عاماً، إلى جانب زملائه في فريق «الإمارات - أكس آر جي»، الذين صعدوا إلى منصة التتويج في روما، احتفالاً بفوزهم بالتصنيف العام للفرق.
وأنهى فريق «الإمارات - إكس آر جي» أولى الطوافات الكبرى لهذا الموسم، بأداء لافت تُوّج بانتصارين مميزين في المراحل، بفضل خوان أيوسو وديل تورو.  وجاء الفوز الأول عبر أيوسو في المرحلة السابعة، بعد تألقه في أول خط نهاية على قمة في السباق، بينما حل زميله المكسيكي في المركز الثاني. وكان هذا الانتصار أول فوز بمرحلة لأيوسو في مسيرته ضمن الطوافات الكبرى، قبل أن يلحق به ديل تورو في الأسبوع الثالث، محققاً بدوره أول انتصار بمرحلة له على هذا المستوى.
وقبل أن يظفر ديل تورو بفوزه بالمرحلة، واجه العديد من التحديات القوية، أبرزها المرحلة التاسعة ذات الطابع الكلاسيكي المستوحى من سباق «سترادي بيانكي». وعلى طرق توسكانا المرصوفة بالحصى البيضاء، قدّم الشاب البالغ من العمر 21 عاماً، أداءً بطولياً أنهاه في المركز الثاني، ليُنتزع القميص الوردي، ويتصدر التصنيف العام لجيرو دي إيطاليا. وقد تمسّك ديل تورو بالصدارة بقوة، رافضاً التنازل عنها دون صراع.
وعلى مدار الأحد عشر يوماً التالية من السباق، برز ديل تورو بصفته نجماً ناضجاً فوق عمره، مقدّماً أداءً متميزاً في أعرق المراحل، ليمنح المكسيك حلم تحقيق أول لقب في تاريخ الطوافات الكبرى. وخلال هذه الرحلة، وقف زملاؤه في فريق «الإمارات - إكس آر جي» داعمين للشاب بكل قوة، واضعين كل ما لديهم من جهد وطاقة في سبيل الوصول إلى خط النهاية في روما.

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