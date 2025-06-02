جودلفين تطارد الناموس في إبسوم

عصام السيد (أبوظبي)



يطمح المدرب الوطني سعيد بن سرور للفوز مع مهر جودلفين «تورنادو أليرت»، بعد أن حجز له مقعداً مع بطل الفرسان أويسين مورفي، مع احتفاله بمرور 30 عاماً على الفوز بالديربي الإنجليزي مع «لم ترى».

وقدّم «تورنادو أليرت»، ابن «تو دارن هوت» أداءً تجريبياً رائعاً لسباق إبسوم كلاسيك، حيث حلّ رابعاً خلف زميله في فريق جودلفين، «رولينج كورت»، في سباق 2000 جينيز الإنجليزي، بفارق أربعة أطوال ونصف طول فقط. ودخل «تورنادو أليرت»، سباق الجينيز الكلاسيكي على مضمار رولي مايل في مضمار نيوماركت دون شوط تحضيري، ويتوقع مدربه أن يتحسن أداؤه استعداداً للمشاركة في الديربي السبت المقبل.

وقد حقق الثنائي الذي يدربه تشارلي أبلبي، نجاحاً كبيراً في سباقات الكلاسيك هذا الربيع، بعد فوزهما بسباقي بيتفريد 2000 جينيز و1000 جينيز في نيوماركت، على التوالي، في أوائل مايو، ولا يتردد فالون في إبراز المكانة المرموقة التي تحظى بها «ديزرت فلاور» تحديداً.