11 ميدالية لمنتخب «المواي تاي» في مونديال المتقدمين

أبوظبي (الاتحاد)



حقق منتخبنا الوطني 11 ميدالية ملونة في ختام مشاركته ببطولة العالم للمواي تاي للمتقدمين، التي أقيمت على مدار 10 أيام في مدينة أنطاليا بتركيا، وسط مشاركة 2000 رياضي ورياضية، يمثلون 80 دولة مشاركة، وذلك تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الدولي للمواي تاي.

وحصد منتخبنا الوطني ذهبيتين، و3 ميداليات فضية، و6 ميداليات برونزية، حيث جاءت الذهبية الأولى عن طريق ياسين كريمي في وزن 60 كجم، فيما جاءت الذهبية الثانية عن طريق الثنائي محمد مرضي وسلامة الجنيبي في منافسات مسابقة الماي مواي للفرق، في حين حصد رافي رمزي فضية بطولة العالم في منافسات وزن 86 كجم، بعد أن أظهر أداءً قوياً وروح قتالية عالية خلال نزالات البطولة، وقدم أيوب البرنوصي مستويات متميزة قادته للفضية العالمية في وزن 67 كجم، وبرونزية مسابقة الواي كرو تحت 23 عاماً، فيما جاءت الفضية الثالثة عن طريق اللاعبتين سلامة الجنيبي ومريم حسن في مسابقة الماي مواي للكبار عن فئة السيدات، كما حصل لاعب منتخبنا الوطني إبراهيم بلال على برونزية بطولة العالم في وزن 63 كجم، فيما نالت زينب بوحمادة الميدالية البرونزية في وزن 57 كجم.

وفي مسابقة الماي مواي، فاز منتخبنا الوطني عن طريق الثنائي محمد تويزي وعبدالستار أحمد بالميدالية البرونزية لفئة الكبار للرجال، كما فاز الثنائي محمد كريمي وياسين كريمي بالميدالية البرونزية لفئة تحت 23 عاماً، فيما حصدت سلامة الجنيبي برونزية فئة تحت 23 سنة للسيدات في مسابقة الواي كرو.







وفي ختام البطولة، جاء منتخبنا الوطني بالمركز السابع عالمياً في الترتيب العام، وسط مشاركة 80 دولة في المحفل العالمي.

من جهته، قال عبدالله سعيد النيادي، رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي، رئيس اتحاد الإمارات والكيك بوكسينج: «بفخر واعتزاز، نُهدي إنجازات منتخبنا الوطني للمواي تاي التي حققها في بطولة العالم للمواي تاي إلى القيادة الرشيدة ومجتمع الإمارات بصفة عامة»، مضيفاً: «نتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تثميناً لدعم سموه السخي، واهتمامه الكبير الذي أثمر عن نجاحات مستدامة لرياضة المواي تاي، وقادها لمراتب عالمية متقدمة».

وتايع: «فخورون بالإنجازات المهمة التي حققها منتخبنا الوطني في بطولة العالم للمواي تاي للمتقدمين، والتي قادتنا لتحقيق مستويات فنية متطورة، أكدت مدى التقدم الكبير لرياضة المواي تاي الإماراتية على الصعيد العالمي»، مبيناً أن منتخبنا نجح في تعزيز حضوره بقوة في جميع نزالات البطولة، وتمكن أبطال المنتخب من المنافسة في النهائيات بالأوزان كافة المشاركين فيها، مما يدل على الإمكانات الكبيرة والروح القتالية العالية لدى لاعبي منتخبنا».