الثلاثاء 3 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

11 ميدالية لمنتخب «المواي تاي» في مونديال المتقدمين

لاعبو منتخب المواي تاي في لقطة جماعية (من المصدر)
3 يونيو 2025 01:00

أبوظبي (الاتحاد)

حقق منتخبنا الوطني 11 ميدالية ملونة في ختام مشاركته ببطولة العالم للمواي تاي للمتقدمين، التي أقيمت على مدار 10 أيام في مدينة أنطاليا بتركيا، وسط مشاركة 2000 رياضي ورياضية، يمثلون 80 دولة مشاركة، وذلك تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الدولي للمواي تاي.
وحصد منتخبنا الوطني ذهبيتين، و3 ميداليات فضية، و6 ميداليات برونزية، حيث جاءت الذهبية الأولى عن طريق ياسين كريمي في وزن 60 كجم، فيما جاءت الذهبية الثانية عن طريق الثنائي محمد مرضي وسلامة الجنيبي في منافسات مسابقة الماي مواي للفرق، في حين حصد رافي رمزي فضية بطولة العالم في منافسات وزن 86 كجم، بعد أن أظهر أداءً قوياً وروح قتالية عالية خلال نزالات البطولة، وقدم أيوب البرنوصي مستويات متميزة قادته للفضية العالمية في وزن 67 كجم، وبرونزية مسابقة الواي كرو تحت 23 عاماً، فيما جاءت الفضية الثالثة عن طريق اللاعبتين سلامة الجنيبي ومريم حسن في مسابقة الماي مواي للكبار عن فئة السيدات، كما حصل لاعب منتخبنا الوطني إبراهيم بلال على برونزية بطولة العالم في وزن 63 كجم، فيما نالت زينب بوحمادة الميدالية البرونزية في وزن 57 كجم.
وفي مسابقة الماي مواي، فاز منتخبنا الوطني عن طريق الثنائي محمد تويزي وعبدالستار أحمد بالميدالية البرونزية لفئة الكبار للرجال، كما فاز الثنائي محمد كريمي وياسين كريمي بالميدالية البرونزية لفئة تحت 23 عاماً، فيما حصدت سلامة الجنيبي برونزية فئة تحت 23 سنة للسيدات في مسابقة الواي كرو.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس رومانيا بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية
منصور بن زايد يحضر أفراح العامري


وفي ختام البطولة، جاء منتخبنا الوطني بالمركز السابع عالمياً في الترتيب العام، وسط مشاركة 80 دولة في المحفل العالمي.
من جهته، قال عبدالله سعيد النيادي، رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي، رئيس اتحاد الإمارات والكيك بوكسينج: «بفخر واعتزاز، نُهدي إنجازات منتخبنا الوطني للمواي تاي التي حققها في بطولة العالم للمواي تاي إلى القيادة الرشيدة ومجتمع الإمارات بصفة عامة»، مضيفاً: «نتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تثميناً لدعم سموه السخي، واهتمامه الكبير الذي أثمر عن نجاحات مستدامة لرياضة المواي تاي، وقادها لمراتب عالمية متقدمة».
وتايع: «فخورون بالإنجازات المهمة التي حققها منتخبنا الوطني في بطولة العالم للمواي تاي للمتقدمين، والتي قادتنا لتحقيق مستويات فنية متطورة، أكدت مدى التقدم الكبير لرياضة المواي تاي الإماراتية على الصعيد العالمي»، مبيناً أن منتخبنا نجح في تعزيز حضوره بقوة في جميع نزالات البطولة، وتمكن أبطال المنتخب من المنافسة في النهائيات بالأوزان كافة المشاركين فيها، مما يدل على الإمكانات الكبيرة والروح القتالية العالية لدى لاعبي منتخبنا».

أنطاليا
منصور بن زايد
تركيا
المواي تاي
عبدالله النيادي
الاتحاد الدولي للمواي تاي
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب اليونان ويشعر به سكان مصر
اليوم 07:26
«أجيال المستقبل» تختتم برنامجها القرائي الأسبوعي
التعليم والمعرفة
«أجيال المستقبل» تختتم برنامجها القرائي الأسبوعي
اليوم 01:20
ضيوف الرحمن يؤدون صلاة العشاء في المسجد الحرام (رويترز)
الأخبار العالمية
ضيوف الرحمن يتوافدون إلى المسجد الحرام لأداء «طواف القدوم»
اليوم 01:04
بريطانيا: الوضع في غزة يزداد سوءاً يوماً بعد يوم
الأخبار العالمية
بريطانيا: الوضع في غزة يزداد سوءاً يوماً بعد يوم
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©