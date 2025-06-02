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الرياضة

ديوكوفيتش يضع البصمة الـ100 في رولان جاروس

ديوكوفيتش يضع البصمة الـ100 في رولان جاروس
2 يونيو 2025 21:18

 باريس (أ ب)

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تأهل النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى دور الثمانية لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان جاروس»، ثانية بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي. وحقق ديوكوفيتش انتصاره رقم 100 في رولان جاروس بالفوز على البريطاني كاميرون نوري في دور الستة عشر اليوم الاثنين.
وحسم ديوكوفيتش الفوز بسهولة بثلاث مجموعات متتالية بنتيجة 6 2/ و6 3/ و6/ 2.
وبات ديوكوفيتش ثاني لاعب يحقق 100 انتصار أو أكثر في رولان جاروس بعد النجم الإسباني السابق رافاييل نادال الذي سجل 112 انتصاراً في البطولة الفرنسية. وسبق لديوكوفيتش الفوز بـ24 لقباً في بطولات الجراند سلام كما حل وصيفاً في 13 نسخة أخرى. وفاز ديوكوفيتش بثلاثة ألقاب في رولان جاروس من أصل سبع مباريات نهائية شارك بها، وسجل اليوم انتصاره رقم 100 في البطولة الفرنسية مقابل 16 هزيمة.
وبشكل عام، حقق ديوكوفيتش 386 انتصاراً في بطولات الجراند سلام مقابل 52 هزيمة.
وحافظ ديوكوفيتش على سجله المثالي أمام نوري، محققاً فوزه السادس دون هزيمة.
وسيجدد ديوكوفيتش اللقاء مع الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثالثاً، الذي بلغ هذا الدور على حساب الهولندي تالون خريكسبور، بعدما تقدم عليه 6-4 و3-0 ثم بالانسحاب لإصابة الأخير.
وتميل الأرقام لصالح ديوكوفيتش في مواجهاته مع زفيريف اذ حقق 8 انتصارات مقابل 5 هزائم، لكنه انسحب بسبب الإصابة من آخر لقاء بينهما في الدور قبل النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة في يناير.

ديوكوفيتش
رولان جاروس
نادال
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