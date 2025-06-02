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الرياضة

خالد الحمادي يفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي للبلياردو والسنوكر

خالد الحمادي يفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي للبلياردو والسنوكر
2 يونيو 2025 21:39

 
القاهرة (وام)

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فاز خالد عبدالله الحمادي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد ألعاب البلياردو، بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي للبلياردو والسنوكر، وذلك في الانتخابات التي أُجريت على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي، في القاهرة.
وشارك في التصويت ممثلو 17 دولة من أصل 18 يحق لهم التصويت، حيث جددت الجمعية العمومية الثقة في المصري عمرو الخرادلي لرئاسة الاتحاد العربي لدورة جديدة، بعد حصوله على 11 صوتاً مقابل 6 أصوات لمنافسه البحريني منذر البصري.
ونال الحمادي أعلى الأصوات في انتخابات منصب نائب الرئيس، متساوياً مع محمد مبارك الرمزاني، رئيس الاتحاد القطري، حيث حصل كل منهما على 10 أصوات، كما انضم الليبي أسامة السني طاروس إلى قائمة نواب الرئيس، بعد تفوقه في جولة الإعادة على الجزائري مايدي محمد أمين.
وأعرب خالد الحمادي عن شكره لأعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم، مؤكداً عزمه على مواصلة العمل لتطوير اللعبة عربياً، ووضع خطط مستقبلية تسهم في تعزيز مكانة البلياردو والسنوكر في المنطقة.
ووجه الشكر إلى الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد ألعاب البلياردو، على دعمه الكبير للكوادر الإماراتية المؤهلة، كما ثمّن دعم عبد المنعم الختال، نائب الرئيس، رئيس اتحاد غرب آسيا، لترشحه، مشيراً إلى أن هذا الفوز يمثل امتداداً لنهج الدولة وإستراتيجية الاتحاد في تمكين كوادرها الرياضية من تولي المناصب القيادية في الاتحادات القارية والإقليمية والدولية.

البلياردو
البلياردو والسنوكر
اتحاد البلياردو والسنوكر
الاتحاد العربي للبلياردو والسنوكر
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