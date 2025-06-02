«رابطة الأندية» تقرر تقديم موعد انطلاق الدوري المصري

القاهرة (د ب أ)

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، إجراء تعديل على موعد انطلاق بطولة الدوري لينطلق في الثامن من أغسطس المقبل، بدلاً من 15 بالشهر ذاته. وذكر المركز الإعلامي لرابطة الأندية المصرية المحترفة اليوم الاثنين، أنه تقرر تقديم موعد انطلاق مسابقة الدورى الممتاز للموسم الجديد لتبدأ في الثامن من أغسطس بدلاً من 15 من الشهر ذاته بعد التنسيق بين الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة هانى أبو ريدة، ورابطة الأندية المصرية برئاسة أحمد دياب والجهاز الفني للمنتخب المصري الأول بقيادة حسام حسن. وأضافت الرابطة أن تقديم موعد الدوري جاء من أجل تمكين اللاعبين من خوض ثلاث أو أربع جولات ببطولة الدوري قبل معسكر المنتخب الأول في شهر سبتمبر المقبل، استعداداً لاستئناف مشواره في تصفيات كأس العالم. كما أوضحت أن سبب التقديم يرجع أيضاً لكي ينتهي الدوري قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا بوقت كاف، حتى يمكن للمنتخب الاستعداد للبطولة في حال التأهل لها.