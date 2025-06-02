لاتسيو يعيد ساري بعد 15 شهراً

ميلانو (أ ف ب)

عاد المدرب ماوريتسيو ساري للإشراف على لاتسيو بعد 15 شهراً على رحيله، وفقاً لما أعلن سابع الدوري الإيطالي لكرة القدم في الموسم المنصرم. وقال الرئيس كلاوديو لوتيتو عبر موقع لاتسيو الإلكتروني «عاد ماوريتسيو ساري إلى منزله». ويحلّ ساري بدلاً من ماركو باروني (61 عاماً) الذي استقال من تدريب نادي العاصمة الجمعة الماضي، بعد فشله في التأهل إلى أي من المسابقات الأوروبية للموسم المقبل إثر احتلاله للمركز السابع برصيد 65 نقطة. تولى باروني المهام الفنية في لاتسيو في صيف 2024 بعدما أشرف على الفريق ثلاثة مدربين في الموسم ما قبل الماضي، وهم إضافة إلى ساري كل من جوفاني مارتوشيلي (53 عاماً) والكرواتي إيغور تودور (47). بدأ ساري فترته الأولى مع لاتسيو في صيف عام 2021 وقاده إلى المركز الثاني في الدوري عام 2023. لم يشرف المدرب البالغ 66 عاماً على أي فريق منذ استقالته من تدريب لاتسيو في مارس 2024. أضاف لوتيتو «عودته هي اختيار القلب والقناعة والرؤية». وتابع «معه نريد استئناف مسار انقطع مبكراً، مدركين أنه معاً يمكننا استعادة الحماس والهوية والطموح. مرحباً بك في منزلك أيها القائد». وهو التعيين الـ 20 لساري كمدرب رئيس، على الرغم من أن الثمانية الأوائل كانوا على مستوى الهواة أثناء عمله كمصرفي. قاد يوفنتوس إلى لقب الدوري عام 2020، واقترب من اللقب مع نابولي، وظفر مع تشيلسي الإنجليزي بلقب مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» عام 2019. قاد باروني لاتسيو إلى المركز السابع في موسمه الوحيد، لكنه فشل في التأهل إلى المسابقات الأوروبية للموسم المقبل بعدما مُني بهزيمة على أرضه أمام ليتشي 0-1 في المرحلة الأخيرة من الموسم المنصرم.