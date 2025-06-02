دورتموند يبدأ الاستعداد لمونديال الأندية

برلين(د ب أ)

بدأ بوروسيا دورتموند الألماني استعداداته لكأس العالم للأندية لكرة القدم، بعدد محدود من اللاعبين. وقاد نيكو كوفاتش استعدادات الفريق بوجود عشرة لاعبين فقط اقتصرت عليهم التدريبات بعد إجازة قصيرة بنهاية الموسم منتصف مايو الماضي، وشهدت التدريبات مشاركة المدافع نيكولاس زولي، لكنه غادرها بسبب المرض. ومع غياب 12 لاعباً للمشاركة مع منتخباتهم في فترة التوقف الدولي، شارك عدد من اللاعبين أقل من فريق تحت 19 سنة، ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم اختيار أحد هؤلاء اللاعبين للمشاركة في البطولة التي ستنطلق في الولايات المتحدة الأميركية يوم 13 يونيو الجاري. وستقام بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد في يونيو الجاري، وقد تسبب ذلك في تغيير الأندية الأوروبية لخططها للشهر الجاري، حيث عادة ما يكون اللاعبون في فترة إجازة ولا يتدربون حتى يوليو. وأدى التغيير الذي حدث في موعد فترة الانتقالات بالإضافة إلى نهاية عقود اللاعبين الرسمية في 30 يونيو، إلى جدل كبير بشأن البطولة. وذكرت تقارير أن دورتموند مهتم بالتعاقد مع جوب بلينجهام لاعب ساندرلاند، وهو الشقيق الأصغر للنجم الإنجليزي جود بلينجهام لاعب دورتموند سابقاً، ورغم ذلك لم يتضح بعد مدى إمكانية حدوث ذلك قبل العاشر من يونيو المقبل، وهو الموعد النهائي لفترة الانتقالات الاستثنائية استعداداً لكأس العالم للأندية. ومن المتوقع أن يسافر كارني تشوكوميكا، المعار من تشيلسي الإنجليزي، مع دورتموند إلى الولايات المتحدة وذلك في الوقت الذي لم يتضح موقفه قبل حلول يوم 30 يونيو. ومن المرجح أن يتم تمديد إعارته حتى نهاية البطولة يوم 13 يوليو المقبل. وعلى أي حال من المتوقع أن يشارك اللاعب الإنجليزي في مباريات دورتموند بدور المجموعات. كما من المقرر أن يعود المدافع سوماليا كوليبالي، المعار إلى استاد بريست الفرنسي، ورغم ذلك فأن المدافع البالغ من العمر 21 عاماً غاب عن المشاركة لفترة بسبب إصابة في الفخذ، فيما لا توجد خطط لعودة اثنين من اللاعبين المعارين وهما يوسوفا موكوكو «نيس الفرنسي» وسيباستيان هالر «أوتريخت الهولندي». وسيواجه دورتموند فريق فلومينينزي البرازيلي يوم 17 يونيو في نيو جيرسي في أولى مبارياته بدور المجموعات، قبل أن يواجه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي يوم 21 من الشهر ذاته في سينسيناتي وبعد ذلك بأربعة أيام سيواجه سيول الكوري الجنوبي في سينسيناتي أيضاً.