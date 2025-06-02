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الرياضة

خسارة دوري السلة تدفع رئيس الاتحاد السكندري إلى الاستقالة

خسارة دوري السلة تدفع رئيس الاتحاد السكندري إلى الاستقالة
2 يونيو 2025 23:29

القاهرة (د ب أ)

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أعلن محمد مصيلحي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، تقدمه باستقالته من منصبه بعد تعرضه لتجاوزات عقب خسارة فريق السلة لبطولة دوري السوبر أمام الأهلي. وقال مصيلحي، في استقالته التي نشرها على الحسابات الرسمية للاتحاد السكندري: «أتقدم إليكم اليوم بخالص التقدير والامتنان، وأتوجه لكم بخطابي هذا لتقديم استقالتي من رئاسة نادي الاتحاد السكندري، النادي الذي أتشرف بالانتماء إليه، وخدمته بكل ما أملك من جهد ووقت وإخلاص، على مدار سنوات حملت بين طياتها الكثير من التحديات والإنجازات». وأضاف: «لقد سعيت منذ توليت المسؤولية إلى أن أكون عند حسن ظن جماهير وأعضاء نادي الاتحاد السكندرى العظيم، وأن أسهم بكل ما استطيع في تطوير هذا الكيان العريق، والارتقاء به إلى المكانة التي يستحقها، والتاريخ وحده يشهد على ما تحقق من خطوات ملموسة في مختلف المجالات». وأوضح مصليحي: «ورغم كل ذلك، وبكل أسف أجد نفسي مضطراً لاتخاذ قرار الاستقالة، ليس فقط لأسباب صحية وعائلية خاصة، بل أيضاً نتيجة لما صدر مؤخراً من تجاوزات مؤسفة من فئة من الجماهير، تجاوزت كل حدود الاحترام والأدب وطالتني شخصياً وكذلك أسرتي، وهو أمر لا يمكن القبول به أو التهاون فيه، خاصة بعد سنوات من العطاء الصادق والعمل المتواصل من أجل رفعة هذا الكيان العظيم، وبالإضافة إلى ظروفي الصحية والأسرية التي تحول دون الاستمرار».

الاتحاد السكندري
الأهلي المصري
محمد مصيلحي
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