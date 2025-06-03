أتلتيكو يتمسك بالقائد كوكي لعام إضافي

باريس(أ ف ب)

مدد لاعب خط الوسط والقائد الأسطوري لنادي أتلتيكو مدريد لكرة القدم خورخي ريسوريكسيون، المعروف بـ "كوكي"، عقده مع فريقه لمدة عام واحد حتى 30 يونيو 2026، وفقاً لما أفاد ثالث الدوري الإسباني لكرة القدم الموسم المنصرم.وقال نادي العاصمة في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني "ينص عقد قائدنا على إمكانية التجديد سنوياً في نهاية كل موسم، وهو ما اتفق الطرفان على تفعيله". ويدافع كوكي البالغ 33 عاماً عن قميص "كولتشونيروس" منذ سبتمبر 2009، حيث خاض 681 مباراة في مختلف المسابقات، ما يجعله اللاعب الأكثر مشاركة مع النادي. كما لعب 70 مباراة دولية مع منتخب "لا روخا". كوكي هو أيضاً أحد أكثر اللاعبين تتويجا بالألقاب في تاريخ أتلتيكو، حيث فاز معه بثمانية ألقاب، توزعت على الشكل التالي: الدوري الإسباني (2014 و2021)، وكأس ملك إسبانيا (2013)، ومسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" (2012 و2018)، والكأس السوبر الأوروبية (2012 و2018)، والكأس السوبر الإسبانية (2014). كما خسر نهائيين لدوري أبطال أوروبا، في المرتين أمام غريمه ريال مدريد. يحتل المركز الثاني خلف أديلاردو الذي رفع 10 كؤوس خلال فترة وجوده في النادي.