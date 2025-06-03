الخميس 5 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تشيلسي يدعّم صفوفه بالبرتغالي إيسوجو

تشيلسي يدعّم صفوفه بالبرتغالي إيسوجو
3 يونيو 2025 08:23

لندن(أ ف ب)

أخبار ذات صلة
هوملز يتجه إلى التحليل
رابطة الدوري الإنجليزي تؤيد لائحة بيع الأصول الثابتة للأندية

دعّم تشيلسي الإنجليزي صفوفه تمهيداً للمشاركة في مونديال الأندية في الولايات المتحدة بلاعب خط الوسط البرتغالي داريو إيسوجو لاعب سبورتينج لشبونة، في صفقة بلغت قيمتها 25 مليون دولار، وفقاً لما أعلن بطل مسابقة كونفرنس ليج لكرة القدم.وسيكون إيسوجو ابن الـ 20 عاماً والذي قضى الموسم المنصرم على سبيل الإعارة في لاس بالماس الإسباني الهابط إلى الدرجة الثانية، متاحاً للمشاركة مع الـ "بلوز" في كأس العالم للأندية في وقت لاحق من هذا الشهر. وتدرّج إيسوجو في أكاديمية سبورتينج وأصبح أصغر لاعب يشارك مع الفريق الأول للنادي في سن 16 عاماً في مارس 2021. تم الاتفاق مبدئياً على صفقتي إيسوجو ومواطنه جيوفاني كيندا «18 عاماً» في مارس. وسيبقى كيندا في سبورتينج حتى نهاية موسم 2025-2026، قبل أن ينتقل إلى تشيلسي مقابل 44 مليون جنيه إسترليني. ويستعد النادي الإنجليزي لتعزيز صفوفه في الأيام المقبلة مع اقترابه من صفقة بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني لضم ليام ديلاب «22 عاماً» مهاجم إيبسويتش. وكان تشيلسي أحرز لقب كونفرنس ليغ بفوزه على ريال بيتيس الإسباني 4-1 في النهائي، كما ضمن مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل باحتلاله للمركز الرابع في البريميرليج.

تشيلسي
دوري أبطال أوروبا
ريال بيتيس
كأس العالم للأندية
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
خدمات مميزة في المشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام (من المصدر)
الأخبار العالمية
ضيوف الرحمن يؤدون ركن الحج الأعظم في عرفات اليوم
اليوم 01:41
سارة فلكناز خلال الاجتماع (وام)
الأخبار العالمية
«الوطني الاتحادي» يشارك باجتماع النساء البرلمانيات في البرازيل
اليوم 01:41
اليمن يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تطالب الحوثيين بالإفراج عن موظفيها فوراً
اليوم 01:41
أرشيفية
الأخبار العالمية
مساعدات أممية لـ 2.5 مليون سوري شهرياً
اليوم 01:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©