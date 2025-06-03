تشيلسي يدعّم صفوفه بالبرتغالي إيسوجو

لندن(أ ف ب)

دعّم تشيلسي الإنجليزي صفوفه تمهيداً للمشاركة في مونديال الأندية في الولايات المتحدة بلاعب خط الوسط البرتغالي داريو إيسوجو لاعب سبورتينج لشبونة، في صفقة بلغت قيمتها 25 مليون دولار، وفقاً لما أعلن بطل مسابقة كونفرنس ليج لكرة القدم.وسيكون إيسوجو ابن الـ 20 عاماً والذي قضى الموسم المنصرم على سبيل الإعارة في لاس بالماس الإسباني الهابط إلى الدرجة الثانية، متاحاً للمشاركة مع الـ "بلوز" في كأس العالم للأندية في وقت لاحق من هذا الشهر. وتدرّج إيسوجو في أكاديمية سبورتينج وأصبح أصغر لاعب يشارك مع الفريق الأول للنادي في سن 16 عاماً في مارس 2021. تم الاتفاق مبدئياً على صفقتي إيسوجو ومواطنه جيوفاني كيندا «18 عاماً» في مارس. وسيبقى كيندا في سبورتينج حتى نهاية موسم 2025-2026، قبل أن ينتقل إلى تشيلسي مقابل 44 مليون جنيه إسترليني. ويستعد النادي الإنجليزي لتعزيز صفوفه في الأيام المقبلة مع اقترابه من صفقة بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني لضم ليام ديلاب «22 عاماً» مهاجم إيبسويتش. وكان تشيلسي أحرز لقب كونفرنس ليغ بفوزه على ريال بيتيس الإسباني 4-1 في النهائي، كما ضمن مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل باحتلاله للمركز الرابع في البريميرليج.