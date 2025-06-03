الخميس 5 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

في موسم «التفوق الهجومي».. برشلونة يستعيد «القوة التهديفية» من الريال

في موسم «التفوق الهجومي».. برشلونة يستعيد «القوة التهديفية» من الريال
3 يونيو 2025 10:22

معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
باتشوكا يقرب نيمار من «المواجهة الملكية» في المونديال
مودريتش على أعتاب الميلان

حصد برشلونة لقب الدوري الإسباني هذا الموسم على حساب ريال مدريد، وذلك للمرة الثامنة والعشرين في تاريخه، ولم يكتف الفريق بلقب الليجا فقط، حيث واصل التفوق على غريمه التقليدي، وصنع برشلونة بقيادة فليك التاريخ مجدداً، بفضل أهدافه الـ 102 في الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث استعاد «البلوجرانا» لقب الفريق الأكثر تهديفاً في تاريخ الليجا الإسبانية منذ بدايتها بـ (6579) هدفاً، متجاوزاً ريال مدريد (6561)، بفارق 18 هدفاً، وهو اللقب الذي طالما حققه الريال. وقبل بداية الموسم، كان ريال مدريد يتصدر هذا الصراع بفارق 6 أهداف (6483 مقابل 6477)، لكن قوة برشلونة الهجومية، بقيادة الثلاثي القوي روبرت ليفاندوفسكي (27)، ورافينيا (18)، ولامين يامال (9)، قلبت الموازين. وليست هذه المرة الأولى التي يتصدر فيها برشلونة قائمة هدافي الدوري على مر العصور، لكن ريال مدريد سبقه في 24 مناسبة، مع احتفاظه بهذا المركز لما يصل إلى 70 موسماً. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنه منذ تولي يوهان كرويف تدريب الفريق، تقلص الفارق تدريجياً بين برشلونة وريال مدريد، ففي موسم 1989/1990، بلغ فارق الأهداف بين الفريقين 139 هدفاً لصالح ريال مدريد، ما يعني أن برشلونة سجل على مدار الثلاثين عاماً الماضية 157 هدفاً أكثر من ريال مدريد في المسابقات المحلية. ولم يكن ذلك هو التفوق الوحيد الذي حققه البلوجرانا هذا الموسم، ففي مباراة الكلاسيكو، بدأ برشلونة الموسم متأخراً بـ 4 انتصارات في إجمالي المنافسات (101 للبلوجرانا مقابل 105 لريال مدريد). ومع ذلك، فإن انتصارات فليك الأربعة المتتالية مع برشلونة - اثنان في الدوري الإسباني، واثنان في نهائي كأس السوبر وكأس الملك - ضمنت تقارباً كبيراً في المواجهات الثنائية، حيث انتهت بالتعادل 105-105 لكل فريق.

برشلونة
ريال مدريد
ليفاندوفسكي
الدوري الإسباني
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
خدمات مميزة في المشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام (من المصدر)
الأخبار العالمية
ضيوف الرحمن يؤدون ركن الحج الأعظم في عرفات اليوم
اليوم 01:41
سارة فلكناز خلال الاجتماع (وام)
الأخبار العالمية
«الوطني الاتحادي» يشارك باجتماع النساء البرلمانيات في البرازيل
اليوم 01:41
اليمن يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تطالب الحوثيين بالإفراج عن موظفيها فوراً
اليوم 01:41
أرشيفية
الأخبار العالمية
مساعدات أممية لـ 2.5 مليون سوري شهرياً
اليوم 01:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©