في موسم «التفوق الهجومي».. برشلونة يستعيد «القوة التهديفية» من الريال

معتز الشامي (أبوظبي)

حصد برشلونة لقب الدوري الإسباني هذا الموسم على حساب ريال مدريد، وذلك للمرة الثامنة والعشرين في تاريخه، ولم يكتف الفريق بلقب الليجا فقط، حيث واصل التفوق على غريمه التقليدي، وصنع برشلونة بقيادة فليك التاريخ مجدداً، بفضل أهدافه الـ 102 في الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث استعاد «البلوجرانا» لقب الفريق الأكثر تهديفاً في تاريخ الليجا الإسبانية منذ بدايتها بـ (6579) هدفاً، متجاوزاً ريال مدريد (6561)، بفارق 18 هدفاً، وهو اللقب الذي طالما حققه الريال. وقبل بداية الموسم، كان ريال مدريد يتصدر هذا الصراع بفارق 6 أهداف (6483 مقابل 6477)، لكن قوة برشلونة الهجومية، بقيادة الثلاثي القوي روبرت ليفاندوفسكي (27)، ورافينيا (18)، ولامين يامال (9)، قلبت الموازين. وليست هذه المرة الأولى التي يتصدر فيها برشلونة قائمة هدافي الدوري على مر العصور، لكن ريال مدريد سبقه في 24 مناسبة، مع احتفاظه بهذا المركز لما يصل إلى 70 موسماً. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنه منذ تولي يوهان كرويف تدريب الفريق، تقلص الفارق تدريجياً بين برشلونة وريال مدريد، ففي موسم 1989/1990، بلغ فارق الأهداف بين الفريقين 139 هدفاً لصالح ريال مدريد، ما يعني أن برشلونة سجل على مدار الثلاثين عاماً الماضية 157 هدفاً أكثر من ريال مدريد في المسابقات المحلية. ولم يكن ذلك هو التفوق الوحيد الذي حققه البلوجرانا هذا الموسم، ففي مباراة الكلاسيكو، بدأ برشلونة الموسم متأخراً بـ 4 انتصارات في إجمالي المنافسات (101 للبلوجرانا مقابل 105 لريال مدريد). ومع ذلك، فإن انتصارات فليك الأربعة المتتالية مع برشلونة - اثنان في الدوري الإسباني، واثنان في نهائي كأس السوبر وكأس الملك - ضمنت تقارباً كبيراً في المواجهات الثنائية، حيث انتهت بالتعادل 105-105 لكل فريق.