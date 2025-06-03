حكم إنجليزي شهير من ملاعب الكرة إلى مندوب توصيل!



علي معالي (أبوظبي)

بعد أن كان حكماً مشهوراً في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أصبح ديفيد كوت يكافح من أجل لقمة العيش، حيث وجد نفسه بعد أن عاقبته لجنة الحكام بالاتحاد الإنجليزي بالإيقاف 16 شهراً عقب حادثته الشهيرة بالهجوم على نادي ليفربول ومدربه السابق الألماني يورجن كلوب.

والمفاجأة الخاصة بالحكم ديفيد كوت (42 عاماً)، بعمله في إحدى شركات التوصيل القريبة من مقر إقامته كشفها أحد مشجعي ليفربول، حيث تناولت الصحف الإنجليزية هذه القصة، ونادراً ما يظهر كوت علناً منذ إيقافه، حتى نشرت الصحف الإنجليزية تقريراً أظهر خلاله الحكم كوت يستمتع بمسيرة مهنية جديدة ومفاجئة، في مقطع فيديو، التقطه زوجان يرن جرس باب منزلهما، يُمكن رؤية كوت وهو يُوصل طرداً طلبه الزوج، وهو خاص بسيارته.

وورد أن كوت بدأ العمل في شركة توصيل بالقرب من منزله في نيوارك، نوتنجهامشاير، وتحدّث بصراحة عن دوره الجديد، وقال: «أحاول فقط أن أكسب عيشاً كريماً، وأريد أن أواصل حياتي، وأحاول المضي قدماً واستعادة الشعور بالمسؤولية والهدف، وأن العمل يُبقيني مشغولاً، وإنها ليست مسيرة مهنية جديدة طويلة الأمد».

وتابع: «أفعل ما أُريد، مُركزاً على ما هو مهم مثل قضاء المزيد من الوقت مع الأصدقاء والعائلة».

لم يكن من المفاجئ أن يُصاب الزوجان المعنيان بالصدمة لرؤية شخصية مرموقة كهذه تُسلّم طردهما، على الرغم من أنهما كشفا أن كوت يُشاهد بانتظام في نيوارك.

بدأ كوت مسيرته التحكيمية في سن الرابعة عشرة، كمساعد حكم، وفي 2010 تمت ترقيته إلى قائمة حكام دوري كرة القدم، وكانت أول مباراة رئيسية له في إدارة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2014 في نهائي ملحق الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ويمبلي، وفي 2018 بلغ كوت ذروة شهرته في التحكيم عندما أدار أول مباراة له في «البريميرليج» بين نيوكاسل ووست بروميتش ألبيون، وكان مُدرجاً لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بين سبتمبر 2020 ومارس 2022.