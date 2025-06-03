ماكلروي يشارك في بطولة أبوظبي للجولف



أبوظبي (الاتحاد)

يعود روري ماكلروي، الفائز بخمسة ألقاب في البطولات الكبرى «الجراند سلام»، إلى نادي ياس لينكس للمشاركة في بطولة أبوظبي «إتش إس بي للجولف»، التي تقام خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، مع سعيه للفوز للمرة السابعة بلقب التصنيف العالمي لـ«السباق إلى دبي» ضمن جولة «دي بي ورلد».

يتصدر اللاعب الفائز بلقب بطولة الماسترز الأميركية الشهر الماضي، تصنيف «السباق إلى دبي» هذا الموسم، بفضل ذلك الفوز التاريخي في ملعب أوجوستا الوطني، بالإضافة إلى حصوله على المركز الرابع في بطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك»، أول حدث من فئة سلسلة رولكس لبطولات النخبة هذا الموسم.

تقام بطولة أبوظبي إتش إس بي سي بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي وجولة دي بي ورلد، وهي أولى الفعاليات الختامية لموسم جولة دي بي ورلد، وتؤهل مباشرة إلى بطولة جولة دي بي ورلد، التي يتوج في نهايتها بطل «السباق إلى دبي». ويجتمع في أبوظبي أفضل 70 لاعباً متاحاً هذا الموسم للمشاركة في رابع بطولات سلسلة رولكس لبطولات النخبة هذا العام، وذلك في ختام سلسلة بطولات «باك 9» مع اقتراب الموسم من نهايته.

ودخل ماكلروي التاريخ في وقت سابق من العام الجاري، بعدما أصبح أول أوروبي يحقق الفوز بجميع البطولات الأربع الكبرى الجراند سلام، عندما أضاف «السترة الخضراء» إلى انتصاراته الأربعة السابقة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2011، وبطولة الولايات المتحدة للمحترفين 2012 و2014، والبطولة البريطانية المفتوحة في 2014، وسيسعى للفوز بلقب «السباق إلى دبي» للمرة الرابعة على التوالي عندما يعود إلى منطقة الشرق الأوسط في نوفمبر المقبل.

وأكد عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن أبوظبي نجحت في ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية لرياضة الجولف، بفضل استضافتها لبطولات مرموقة تحظى بمكانة دولية رفيعة، يشارك فيها نخبة من أبرز لاعبي الجولف العالميين، مرحباً بروري ماكلروي أحد أبرز نجوم الجولف في العالم، الذي حقق إنجازات استثنائية في مسيرته الرياضية.

وقال العواني: «لعبت البطولة منذ انطلاقتها دوراً محورياً في دعم قطاع السياحة الرياضية، محققة فوائد اقتصادية سنوية ملموسة للمنطقة، ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع جولة دي بي ورلد للجولف لتقديم نسخة جديدة ترتقي إلى مستوى سلسلة رولكس وتطلعات الجماهير والمتابعين من جميع أنحاء العالم».

وأضاف العواني: «إن استضافة مثل هذه الفعاليات العالمية تترجم التزام مجلس أبوظبي الرياضي بدعم المشهد الرياضي المحلي والدولي، وتعكس قدرة أبوظبي ودولة الإمارات عموماً على تنظيم أكبر الأحداث الرياضية بكفاءة وتميز، ما يعزّز من سمعة الدولة كوجهة رياضية متميزة تحظى بثقة المؤسسات والاتحادات العالمية المالكة لحقوق البطولات الكبرى».

وقال ماكلروي: «أستمتع بإنهاء الموسم في الشرق الأوسط، وأنا متحمس للعودة إلى أبوظبي مرة أخرى للمشاركة في البطولة الأولى من أصل الحدثين الختاميين الكبيرين للموسم في وقت لاحق من هذا العام».

وأضاف: «لقد بدأت العام بشكل جيد وأمتلك سجلاً جيداً في نادي ياس لينكس، لذا آمل أن أتمكن من الاستمرار في القيام بما أفعله، ومنح نفسي فرصة لإنهاء الموسم بقوة والحصول على فرصة أخرى للفوز بلقب «السباق إلى دبي».