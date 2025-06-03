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الرياضة

برعاية منصور بن محمد.. دبي تستضيف «بارالمبية ألعاب آسيا للشباب»

برعاية منصور بن محمد.. دبي تستضيف «بارالمبية ألعاب آسيا للشباب»
3 يونيو 2025 13:36

 دبي (الاتحاد) 
برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، رئيس مجلس دبي الرياضي، تستضيف دبي دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب، خلال الفترة من 7 إلى 14 ديسمبر المقبل، بمشاركة 45 دولة.
جاء الإعلان عن ذلك، خلال توقيع عقد استضافة الحدث في مقر اللجنة البارالمبية الآسيوية في دبي، بحضور ماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالبية الآسيوية، وثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم.
ووجه العصيمي الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على حرصه لاستمرارية الألعاب الآسيوية للشباب، التي كانت في طريقها إلى الإلغاء بعد اعتذار أوزبكستان عن عدم الاستضافة، مؤكداً أن هذا الموقف يدل على حرص الإمارات ودبي على نهجهما الدائم لدعم «أصحاب الهمم» في كافة المجالات.
كما وجه العصيمي الشكر إلى ثاني جمعة بالرقاد على مبادرة نادي دبي لأصحاب الهمم باستضافة هذا الحدث الآسيوي المهم، مبيناً أن النادي كانت له مواقف عديدة في ظروف صعبة، أظهر من خلالها التزامه الكامل نحو عملية تطوير الحركة البارالمبية الدولية.
وأشار إلى أن مسؤولية استمرار ألعاب الشباب في أكبر قارات العالم تدخل ضمن أهداف الاستراتيجية للحركة البارالمبية القارية، وفق النهج المرسوم، من أجل الاستثمار في جيل المستقبل، خصوصاً أن اللاعبين الشباب من أهم الاستثمارات على مستوى القارة الآسيوية والعالم، مبيناً أن «البارالمبية الآسيوية» تسعى لضمان استدامة العمل من أجل تقديم أفضل الخدمات لرياضة «أصحاب الهمم» بأعلى جودة، وصولاً إلى الغاية المبتغاة.
وقال: إن اللجنة البارالمبية الآسيوية، في هذا الإطار، رفعت شعار تطوير اللاعب منذ النشء وحتى الاحتراف، برسم طريق واضح من أجل تحقيق ذلك، عن طريق المسابقات المختلفة طوال الموسم، وتأهيل الكوادر التي تعمل مع اللاعب، من مصنفين ومدربين.
من ناحيته، أكد ثاني جمعة بالرقاد أن رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم لهذا الحدث القاري، الذي تستضيفه دبي للمرة الثانية بعد اعتذار أوزبكستان، تعزز من نجاحه، وخاصة أن دبي هى المنقذ والملاذ للبطولة.
وأعرب بالرقاد عن سعادتهم في نادي دبي لأصحاب الهمم بهذه الاستضافة، مبيناً أنهم على قدر التحدي من أجل تقديم بطولة استثنائية، على الرغم من قصر مدة انطلاقة الحدث.
وقال: على مدى سنوات اكتسبت الإمارات ودبي مكانة مرموقة من خلال استضافة العديد من كبرى الأحداث الرياضية الإقليمية والعالمية الناجحة، وها هي تواصل تعزيز هذه الصورة لتقدم للعالم تجارب مذهلة، تاركةً أثراً يحتذى على الصعيد الآسيوي. 

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