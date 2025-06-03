كونراد خارج قائمة الشارقة والمنتخب

علي معالي (أبوظبي)

بات المهاجم تايرون كونراد خارج قائمة فريق الشارقة لكرة القدم مع نهاية الموسم، حيث تقرر عدم التجديد له بعد ظهوره «الباهت» منذ انتقاله إلى صفوف الفريق، خصوصاً مع عدم مشاركته مع الشارقة في فتراته الأخيرة، كما تم استبعاده كذلك من صفوف منتخب بلاده «سورينام»، الذي يستعد لخوض مباراتين ضد بورتريكو والسلفادور في تصفيات الكونكاكاف المؤهلة إلى كأس العالم. ويتصدر منتخب سورينام مجموعته السادسة برصيد 6 نقاط من انتصارين، ويلتقي في مباراته المقبلة يوم السبت مع بورتريكو.وكان كونراد قد شارك مع الشارقة 16 مباراة هذا الموسم في دوري أدنوك للمحترفين بواقع 545 دقيقة، لكنه اكتفى بتسجيل 4 أهداف، ولم يقدم اللاعب المستوى المنتظر مع الشارقة منذ انتقاله، فيما يستمر باقي اللاعبين الأجانب حتى الآن بحسب العقود الاحترافية الممتدة معهم، مع انتظار وصول المدرب الجديد الذي سيتولى مهمة التدريب خلفاً للروماني كوزمين أولاريو، والذي سيحسم كل الملفات ومنها القائمة والمحترفون.