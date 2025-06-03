الخميس 5 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كونراد خارج قائمة الشارقة والمنتخب

كونراد خارج قائمة الشارقة والمنتخب
3 يونيو 2025 14:16

علي معالي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
خطة استباقية لـ 5600 رحلة بين مدن الشارقة في العيد
سوق المواشي في الذيد يستكمل استعداداته

بات المهاجم تايرون كونراد خارج قائمة فريق الشارقة لكرة القدم مع نهاية الموسم، حيث تقرر عدم التجديد له بعد ظهوره «الباهت» منذ انتقاله إلى صفوف الفريق، خصوصاً مع عدم مشاركته مع الشارقة في فتراته الأخيرة، كما تم استبعاده كذلك من صفوف منتخب بلاده «سورينام»، الذي يستعد لخوض مباراتين ضد بورتريكو والسلفادور في تصفيات الكونكاكاف المؤهلة إلى كأس العالم. ويتصدر منتخب سورينام مجموعته السادسة برصيد 6 نقاط من انتصارين، ويلتقي في مباراته المقبلة يوم السبت مع بورتريكو.وكان كونراد قد شارك مع الشارقة 16 مباراة هذا الموسم في دوري أدنوك للمحترفين بواقع 545 دقيقة، لكنه اكتفى بتسجيل 4 أهداف، ولم يقدم اللاعب المستوى المنتظر مع الشارقة منذ انتقاله، فيما يستمر باقي اللاعبين الأجانب حتى الآن بحسب العقود الاحترافية الممتدة معهم، مع انتظار وصول المدرب الجديد الذي سيتولى مهمة التدريب خلفاً للروماني كوزمين أولاريو، والذي سيحسم كل الملفات ومنها القائمة والمحترفون.

الشارقة
كوزمين
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
خدمات مميزة في المشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام (من المصدر)
الأخبار العالمية
ضيوف الرحمن يؤدون ركن الحج الأعظم في عرفات اليوم
اليوم 01:41
سارة فلكناز خلال الاجتماع (وام)
الأخبار العالمية
«الوطني الاتحادي» يشارك باجتماع النساء البرلمانيات في البرازيل
اليوم 01:41
اليمن يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تطالب الحوثيين بالإفراج عن موظفيها فوراً
اليوم 01:41
أرشيفية
الأخبار العالمية
مساعدات أممية لـ 2.5 مليون سوري شهرياً
اليوم 01:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©