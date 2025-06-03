جريبينف ونيكوكار يقتربان من حسم لقب بطولة دبي للشطرنج

دبي (الاتحاد)

فكّ الأستاذ الدولي الكبير الروسي ألكسي جريبينف صراع الصدارة في الفئة A من بطولة دبي المفتوحة للشطرنج، بنسختها الخامسة والعشرين، بعد فوزه في الجولة السابعة على الأستاذ الدولي الهندي روهيت كريشنا، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط من 7 جولات، متقدماً بفارق نصف نقطة عن أقرب منافسيه. واحتل الأستاذ الدولي الكبير الروسي إيفان زيمليناسكي المركز الثاني برصيد 5.5 نقطة، بعد انتصاره على المصنف الأول في البطولة، الأستاذ الدولي الكبير الهندي نيهال سيرين، الذي ابتعد عن دائرة المنافسة بتجمد رصيده عند 4.5 نقطة، كما واصل الأستاذ الدولي الكبير الإيراني موفاهِد سينا ملاحقته للصدارة، بعد فوزه على بطل النسخة الماضية، الأستاذ الدولي الكبير الأذربيجاني محمد مرادلي، ليشارك زيمليناسكي المركز الثاني. وتشهد الجولة الثامنة، وقبل الأخيرة من البطولة، مواجهة حاسمة على الطاولة الأولى تجمع جريبينف (6 نقاط) بالإيراني سينا (5.5 نقاط)، بينما يلتقي على الطاولة الثانية زيمليناسكي (5.5) مع الأرميني سارغسيان شانت (5 نقاط). وتجمع الطاولة الثالثة الإسباني ألان بيشوت بالهندي روهيت كريشنا، فيما يلتقي الهندي بهارات مع الإسرائيلي إيدو جروشتين، وجميعهم يملكون 5 نقاط، ما يفتح الباب أمام تغييرات محتملة في المراكز المتقدمة. وفي الفئة B، حافظ أستاذ الاتحاد الدولي الإيراني مهدي نيكوكار على صدارة الترتيب برصيد 6.5 نقاط، بعد تعادله للمرة الأولى في البطولة أمام السيريلانكي بيساندو راشميثا، الذي واصل مطاردته للمتصدر، رافعاً رصيده إلى 6 نقاط، متقاسماً المركز الثاني مع الهندي فاندان ألنكار، الفائز على الأرميني باغداسريان دافيت في الجولة السابعة. ويواجه نيكوكار في الجولة الثامنة الهندي مريداف (5.5 نقطة)، في مباراة قد تقربه كثيراً من حسم اللقب في حال تحقيقه نتيجة إيجابية، فيما يلتقي ملاحقاه بيساندو وألنكار في مواجهة مباشرة على الطاولة الثانية، في حين تجمع الطاولة الثالثة الأرميني سارغيس مانوكيان بالصيني زهانغ زهي، وكلاهما يملك 5.5 نقاط.ومن المرجّح أن تتضح معالم المنافسة على اللقبين في الفئتين A وB بعد الجولة الثامنة، خاصة في ظل ترجيح أنظمة كسر التعادل لصالح المتصدرين حتى الآن. وتحظى البطولة بأهمية خاصة هذا العام مع احتفالها باليوبيل الفضي، في ظل جهود تنظيمية كبيرة يقودها الفريق الإماراتي، بإدارة المدير الفني عثمان موسى عبدالله، وإشراف طاقم تحكيم دولي إماراتي يضم الحكمين ماجد العبدولي، وسلمان طارق الطاهر.