منتخب أوزبكستان يكمل الجاهزية في دبي لمواجهة «الأبيض»

مراد المصري (أبوظبي)

أكمل منتخب أوزبكستان جاهزيته لمواجهة منتخبنا الوطني بعد غد الخميس، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وذلك عبر المعسكر الذي خاضه الفريق في منتجع جبل علي في دبي، بمشاركة جميع نجومه، قبل التواجد غداً في أبوظبي لخوض التدريب الرئيسي على استاد آل نهيان. واستهل منتخب أوزبكستان تحضيراته على أرض الدولة منذ يوم الخميس الماضي، من خلال التدريبات في الصالة الرياضية وعلى أرضية الملعب، وهو الذي يتطلع للتأهل إلى نهائيات المونديال للمرة الأولى في تاريخه، خصوصاً وأنه يلعب على فرصتين لخطف بطاقة التأهل المباشرة الثانية إلى جانب إيران، وذلك عندما يلتقي «الأبيض»، ثم منتخب قطر على التوالي، حيث يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 17 نقطة، بفارق أربع نقاط عن منتخبنا صاحب 13 نقطة. وأكد اللاعب الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، الذي سبق له اللعب في صفوف شباب الأهلي، أن الحالة المعنوية الحالية للمنتخب الأوزبكي ممتازة، وقال: «كل لاعب يدرك أهمية المباراة القادمة، وضرورة التعامل معها بجدية، ويجب ألا ننسى أن التحفيز الزائد قد يؤثر سلباً في اللاعب، فالضغط والتوتر المفرط يعيق اتخاذ القرارات الصائبة أثناء المباراة. لهذا السبب، نسعى، بالتعاون مع الجهاز الفني، إلى الحد من الانفعالات الزائدة وخلق بيئة مناسبة للاعبين لتقديم أفضل أداء». كما تحدث اللاعب المخضرم عن حالته البدنية، مؤكداً جاهزيته التامة لهذه المباراة المهمة، وقال: «شخصياً، أشعر أنني في حالة بدنية ممتازة. كنتُ أحرص على حضور التدريبات في النادي بانتظام للحفاظ على لياقتي البدنية. لا توجد أي صعوبات بدنية الآن، لقد اعتدنا بسرعة على الظروف والطقس هنا، ونحن على أتم الاستعداد لمباراة الإمارات». فيما اعتبر سيرجي تشيجوداييف، مدرب منتخب أوزبكستان، أنه في حال التأهل إلى كأس العالم سيكون ذلك إنجازاً أكبر من انتقال عبد القادر إلى مانشستر سيتي، وقال: «الجميع في البلاد - لاعبون ومدربون وملايين المشجعين - ينتظرون بفارغ الصبر هذه اللحظة التاريخية، وهذا الحلم يسكن قلب كل أوزبكي، وهذا النجاح سيرفع من شأن كرة القدم في بلدنا، وسيكون حافزاً كبيراً لجيل الشباب».