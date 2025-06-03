مهرجان سباق دلما التاريخي ينظم حملة لتنظيف شاطئ الجزيرة

منطقة الظفرة (الاتحاد)

نظّم مهرجان سباق دلما التاريخي والذي اختتم دورته الثامنة أمس الأول، حملة تطوعية لتنظيف شاطئ جزيرة دلما، تحت شعار «بحرنا مسؤوليتنا»، وذلك ضمن فعاليات اليوم الختامي للمهرجان الذي انطلق في 16 مايو الماضي، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية ومجلس أبوظبي الرياضي. وانطلقت الحملة بمشاركة عدد من زوار المهرجان من مختلف الفئات العمرية، تم توزيعهم على مجموعات مزودين بأدوات التنظيف اللازمة، وسط تفاعل إيجابي من العائلات والأطفال، وتم تنظيم محاضرة توعوية بعنوان «نظافة شواطئنا مسؤوليتنا جميعاً»، تناولت أهمية التقليل من النفايات البلاستيكية، ودور الفرد في حماية الحياة البحرية. وشهدت الحملة جمع كميات من المخلّفات أبرزها البلاستيك، والزجاج، والمواد غير القابلة للتحلل، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على البيئة البحرية وتعزيز الوعي البيئي في المجتمع. ويسعى مهرجان سباق دلما التاريخي من خلال تنظيم مثل هذه المبادرات، إلى نشر ثقافة التطوع والمسؤولية البيئية، ونشر الوعي بأهمية الشواطئ بوصفها أماكن للترفيه وتقع على عاتق جميع أفراد المجتمع مسؤولية الحفاظ عليها نظيفة وآمنة للجميع. وفي ختام الحملة، تم تكريم المتطوعين وسط أجواء من الفخر والإنجاز، مع التأكيد على أن هذه المبادرة ستكون بداية لسلسلة من الحملات البيئية القادمة للنادي.