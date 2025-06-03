الخميس 5 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مهرجان سباق دلما التاريخي ينظم حملة لتنظيف شاطئ الجزيرة

مهرجان سباق دلما التاريخي ينظم حملة لتنظيف شاطئ الجزيرة
3 يونيو 2025 15:45

منطقة الظفرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مهرجان سباق دلما التاريخي.. نجاح «8 نجوم»
اختتام مهرجان دلما التاريخي وسط إشادة واسعة من الزوار

نظّم مهرجان سباق دلما التاريخي والذي اختتم دورته الثامنة أمس الأول، حملة تطوعية لتنظيف شاطئ جزيرة دلما، تحت شعار «بحرنا مسؤوليتنا»، وذلك ضمن فعاليات اليوم الختامي للمهرجان الذي انطلق في 16 مايو الماضي، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية ومجلس أبوظبي الرياضي. وانطلقت الحملة بمشاركة عدد من زوار المهرجان من مختلف الفئات العمرية، تم توزيعهم على مجموعات مزودين بأدوات التنظيف اللازمة، وسط تفاعل إيجابي من العائلات والأطفال، وتم تنظيم محاضرة توعوية بعنوان «نظافة شواطئنا مسؤوليتنا جميعاً»، تناولت أهمية التقليل من النفايات البلاستيكية، ودور الفرد في حماية الحياة البحرية. وشهدت الحملة جمع كميات من المخلّفات أبرزها البلاستيك، والزجاج، والمواد غير القابلة للتحلل، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على البيئة البحرية وتعزيز الوعي البيئي في المجتمع. ويسعى مهرجان سباق دلما التاريخي من خلال تنظيم مثل هذه المبادرات، إلى نشر ثقافة التطوع والمسؤولية البيئية، ونشر الوعي بأهمية الشواطئ بوصفها أماكن للترفيه وتقع على عاتق جميع أفراد المجتمع مسؤولية الحفاظ عليها نظيفة وآمنة للجميع. وفي ختام الحملة، تم تكريم المتطوعين وسط أجواء من الفخر والإنجاز، مع التأكيد على أن هذه المبادرة ستكون بداية لسلسلة من الحملات البيئية القادمة للنادي.

مهرجان سباق دلما التاريخي
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
خدمات مميزة في المشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام (من المصدر)
الأخبار العالمية
ضيوف الرحمن يؤدون ركن الحج الأعظم في عرفات اليوم
اليوم 01:41
سارة فلكناز خلال الاجتماع (وام)
الأخبار العالمية
«الوطني الاتحادي» يشارك باجتماع النساء البرلمانيات في البرازيل
اليوم 01:41
اليمن يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تطالب الحوثيين بالإفراج عن موظفيها فوراً
اليوم 01:41
أرشيفية
الأخبار العالمية
مساعدات أممية لـ 2.5 مليون سوري شهرياً
اليوم 01:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©