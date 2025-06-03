«المقام» يستهدف أسكوت ويبحث عن «الأرض الطرية»



عصام السيد (أبوظبي)

ستُحدد ظروف الأرض المناسبة مكان ظهور «المقام»، لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الفائز بسباق بريجادير جيرارد ستيكس، في السباق التالي، إلى جانب الخيارات المفتوحة للمهر البالغ من العمر أربع سنوات.

ولطالما حظي هذا المهر بتقدير كبير من المدرب إد ووكر، وقد أثبت جدارته في سانداون مساء الخميس الماضي بفوزه بفارق كبير في سباق الفئة الثالثة بقيادة أويسين مورفي، وقال مدرب لامبورن، الذي يمرّ بفترة مثالية: «لقد خرج من السباق بحالة جيدة للغاية، فهو يُفضّل أرضاً طرية، لذا نخطط لانتظار هطول المطر والانطلاق أينما وجدناه».

قد يكون سباق أسكوت في أكتوبر مُصمّماً خصيصاً للمهر المنحدر من نسل «لوب دي فيجا»، بينما قد يُشارك في سباق ضخم آخر في باريس لونجشامب، حيث حلّ ثانيًا العام الماضي بفارق رأس خلف «جاياريب»، حيث لم يحالفه الحظ في سباق بري دولار.

وأضاف ووكر: «نشعر في الخريف أن سباق شامبيون ستيكس هو السباق المثالي بالنسبة له حقاً، على الرغم من أن أويسين شعر أن سباق الميل ونصف الميل قد يناسبه، وسيكون سباق قوس النصر الفرنسي«الآرك»أحد خياراته».

وحقق «المقام» أول فوز له منذ فوزه بسباق هورن ستيكس قبل 12 شهرًا، وبينما يحمل اسمًا للمشاركة في سباق برنس أوف ويلز الشهر المقبل، وسيترك ووكر للأرضية تحديد خطواته التالية.

ويُعدّ «المقام» من أبرز المنافسين على لقب الفئة الأولى في فئة المسافات المتوسطة المفتوحة، وفقًا لموقع «تايم فورم».

وحصل «المقام» على تصنيف 123 نقطة بعد أن ألحق الهزيمة الأولى بـ «أومبودزمان»، بفارق كبير، في سباق «بريجادير جيرارد ستيكس» في سانداون، وقال روري كينج، خبير سباقات تايم فورم: «مستوى سباق بريجادير جيرارد ستيكس لا يختلف كثيراً عما حققه «لوس أنجلوس» في صد«أنماط» في كأس تاترسالز الذهبية وكلاهما تصنيف 125 نقطة، يتحسن أداء«المقام» على أي حال، ولكن من المرجح أن التغيير إلى تكتيكات أكثر إيجابية ساعده على الوصول إلى مستوى جديد من الأداء».

