كيريوس يغيب عن بطولة ويمبلدون



لندن (أ ب)

أعلن نيك كيريوس، وصيف بطولة إنجلترا المفتوحة للتنس ويمبلدون 2022، اليوم الثلاثاء، غيابه عن منافسات المسابقة العريقة، وكذلك عن موسم الملاعب العشبية بالكامل.

وتعرض اللاعب الأسترالي 30 عاماً للعديد من الإصابات في المواسم الأخيرة، وهو ما تسبّب في خضوعه لأكثر من عملية جراحية في المعصم والركبة.

ولم يشارك كيريوس سوى في خمس مباريات بالمنافسات الفردية خلال العام الحالي، محققاً فوزاً وحيداً فقط، مقابل 4 هزائم. وكانت بطولة ميامي المفتوحة، التي أقيمت في مارس الماضي، آخر مسابقة يشارك فيها كيريوس، حيث حقق خلالها انتصاره الأول منذ ما يقرب من عامين ونصف العام.

وكتب كيريوس على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي: «لقد واجهت انتكاسة صغيرة خلال مرحلة شفائي، وللأسف لن أتمكن من العودة إلى موسم الملاعب العشبية هذا العام». يحتل كيريوس المركز 633 عالمياً حالياً، علماً بأنه سبق أن وصل إلى المركز الـ13 في التصنيف العالمي عام 2016 قبل ثلاث سنوات في نادي عموم إنجلترا، حقق كيريوس أفضل نتائجه في إحدى المسابقات الأربع الكبرى (جراند سلام)، عقب تأهله للمباراة النهائية، قبل أن يخسر أمام النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

ومن المقرر أن تنطلق النسخة المقبلة من بطولة ويمبلدون في 30 يونيو الحاري.