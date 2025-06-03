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الرياضة

الشارقة تحتفل باليوم العالمي للدرّاجات

الشارقة تحتفل باليوم العالمي للدرّاجات
3 يونيو 2025 15:27

 
الشارقة (الاتحاد)

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احتفلت الشارقة باليوم العالمي للدرّاجات من خلال فعاليته الرياضية المجتمعية، التي أقيمت نسختها السادسة يوم الأحد الماضي على كورنيش الحيرة، بمشاركة 500 رياضي من الجنسين، تقدم المشاركين أحمد القصير مدير هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» وبخيت سعيد القرص مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بمجلس الشارقة الرياضي، وحظي الأطفال بقدر كبير من السعادة بعدما تم تخصيص مساحة خاصة لمشاركة كل من هم دون 7 سنوات، وتوفّرت للفعالية التي استغرقت ساعتين تقريباً كل أسباب النجاح بفضل التنسيق الناجح بين مجلس الشارقة الرياضي واتحاد الدرّاجات وشركة «سترايدر».
وأثنى بخيت القرص على التظاهرة المجتمعية، وقال إن المناسبة أصبحت موعداً سنوياً ينتظره عشاق رياضة الدرّاجات في الشارقة، وأجمل ما فيها أن المشاركة كان لها الاعتبار الأول بغض النظر عن حسابات الفوز والخسارة التي تحظى بها السباقات الرسمية، والتي تحتدم فيها المنافسة للوصول إلى خط النهاية واحتلال المراكز الأولى، وأشاد بحماس وإقبال المشاركين والجو العائلي الذي ساد الفعالية من بدايتها لنهايتها.
وأضاف أنه تم توزيع الميداليات على جميع المشاركين، والتي صُممت على شكل دراجة هوائية في مقدمتها خريطة لدول العالم في دلالة على الاحتفاء باليوم العالمي للدرّاجات، والذي تميّزت به منذ النسخة الأولى.

الدراجات الهوائية
الدراجات
مجلس الشارقة الرياضي
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