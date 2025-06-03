سابالينكا تثأر من كينوين وتبلغ نصف نهائي رولان جاروس



باريس (د ب أ)

واصلت أرينا سابالينكا مسيرتها الناجحة في منافسات فردي السيدات ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس)، بعدما تأهلت للدور قبل النهائي للبطولة، المقامة حالياً في العاصمة الفرنسية باريس على الملاعب الرملية.

وتغلبت سابالينكا، المصنفة الأولى عالمياً، على منافستها الصينية شينج كينوين، المصنفة الثامنة للمسابقة، اليوم الثلاثاء، في دور الثمانية للبطولة بنتيجة 7/ 6 (7/ 3) و6/ 3، وتأهلت سابالينكا إلى قبل النهائي في إحدى البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام) للمرة الـ11 في تاريخها والثانية في رولان جاروس بعد عام 2023، علماً بأنها المرة السابعة التي تصل فيها النجمة البيلاروسية إلى هذا الدور خلال الموسم الحالي بمختلف المسابقات، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي لرابطة لاعبات التنس المحترفات.

وضربت سابالينكا، التي تسعى لبلوغ نهائي إحدى مسابقات جراند سلام للمرة السادسة في مشوارها مع اللعبة البيضاء، والأولى في رولان جاروس، موعداً في المربع الذهبي مع الفائزة من لقاء البولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة الخامسة للمسابقة، والأوكرانية إيلينا سفيتولينا، المصنفة الـ 13، التي تقام في وقت لاحق من اليوم بدور الثمانية.

وحتى الشهر الماضي، كانت سابالينكا تحكم قبضتها على منافستها الصينية، حيث فازت في أول ست مواجهات بينهما مقابل خسارة مجموعة واحدة فقط، في نهائي ووهان العام الماضي، لكنها خسرت أمامها في بطولة روما.

وصرحت سابالينكا في مقابلة جرت معها داخل الملعب عقب المباراة: «يجب أن أقول إنني كنت منهكة للغاية في روما. بصراحة، كنت ألعب البطولة باستمرار وأنا أفكر أنه لا ينبغي لي اللعب، وكنت بحاجة إلى قسط من الراحة قبل رولان جاروس». وأكدت سابالينكا أنها استعادت كامل قوتها في باريس الآن، حيث كشفت: «كنت سعيدة بخسارتي في روما، لأنني كنت بحاجة لراحة قصيرة قبل بطولة فرنسا. اليوم كنت أكثر نشاطاً. كنت مستعدة للقتال، ولبذل قصارى جهدي في الملعب لتحقيق هذا الفوز».