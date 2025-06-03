سانشو وتشيلسي.. هذا الخيار مرفوض!



لندن (أ ف ب)

رفض تشيلسي الإنجليزي تفعيل خيار التعاقد نهائياً مع جايدون سانشو، بعدما لعب في صفوفه معاراً من مانشستر يونايتد، بعدما فشل لاعب الجناح في الاتفاق على الشروط الشخصية في ملعب ستامفورد بريدج، وفقاً لما أفادت تقارير صحفية الثلاثاء.

وكان سانشو (25 عاماً) انضم إلى تشيلسي على سبيل الإعارة في أغسطس من العام الماضي، في صفقة تضمنت التزاماً بشرائه مقابل حوالي 34 مليون دولار، وذكر موقع «ذي أثلتيك» أن تشيلسي وسانشو فشلا في التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة، وبات يتوجب على نادي غرب لندن الآن دفع غرامة قدرها 5 ملايين جنيه إسترليني إلى يونايتد.

وأنهى تشيلسي الموسم المنصرم في المركز الرابع في الدوري، وتوّج بلقب مسابقة كونفرنس ليج الثالثة على المستوى القاري، حيث سجل سانشو الهدف الثالث في الفوز على ريال بيتس الإسباني 4-1 الأسبوع الماضي.

تأرجح مستوى الجناح الدولي، مكتفياً بخمسة أهداف و10 تمريرات حاسمة في 41 مباراة في مختلف المسابقات بقميص تشيلسي. سجل هدفاً يتيماً في برميرليج بعد أوائل ديسمبر الماضي.

عندما سُئل عن مستقبل سانشو بعد فوز تشيلسي بكونفرنس ليج الأسبوع الماضي في مدينة فروكلاف البولندية، قال مدربه الإيطالي إنتسو ماريسكا: «من الآن فصاعداً، سنجتمع مع النادي ونقرر ما سيحدث في العام المقبل».

وسيعود سانشو، الذي يمتد عقده مع يونايتد حتى عام 2026، إلى ملعب أولد ترافورد. ويملك النادي خيار تمديد العقد لعام إضافي.