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الرياضة

«الشارقة الرياضي» يبحث رعاية الموهوبين مع اللجنة الأولمبية

«الشارقة الرياضي» يبحث رعاية الموهوبين مع اللجنة الأولمبية
3 يونيو 2025 17:00

 

الشارقة (الاتحاد) 
بحث مجلس الشارقة الرياضي سبل التعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية في مجال رعاية الموهوبين، خلال اجتماع مشترك بمقر اللجنة الأولمبية ضم ممثلي إدارة شؤون الرياضة والتطوير بالمجلس مع ممثلي اللجنة الفنية الأولمبية، حيث تم استعراض مجالات التعاون وآليات تنسيق الجهود لتطوير مستويات الموهوبين والارتقاء بإمكاناتهم إلى المستوى الدولي، والاستثمار الأمثل لمنشآت وأدوات البنية التحتية الرياضية المتطورة في الإمارة.
حضر الاجتماع من جانب المجلس كل من: محمد عبيد الحصان، مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير، وإبراهيم سيف بن غافان، رئيس قسم الاحتراف، ومحمد أسد، منسق إداري، والإحصائيين عماد عثمان والوليد بن محمد المشحوط، ومن جانب اللجنة الأولمبية كل من: ناصر التميمي، رئيس اللجنة الفنية، عضو مجلس الإدارة، وبطي العبدولي، مدير شؤون الاتحادات الرياضية، وأحمد الطيب، مدير الشؤون الرياضية والفنية، وراشد محمد عبدالله، عضو اللجنة الفنية.
وعقب الاجتماع، صرح محمد عبيد الحصان بأن الاجتماع تم بتوجيه من عيسى هلال الحزامي، رئيس المجلس، بهدف تحقيق التكامل في الخطط والبرامج بين المجلس واللجنة، وقال: إن المحصلة جاءت إيجابية للغاية، حيث تم الاتفاق على الخطوط العريضة للعمل المشترك بعد استعراض الخطوات التي قطعها الجانبان في هذا السبيل، والدور الذي ستقوم به الاتحادات المعنية بالنسبة للاعبين الموهوبين، وأشار إلى أن الأسابيع المقبلة ستشهد اجتماعات أخرى لبحث آليات التنفيذ عبر جدول زمني مفصل.

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