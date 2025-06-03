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الرياضة

شفيونتيك تواجه سابالينكا في الطريق إلى نهائي رولان جاروس

شفيونتيك تواجه سابالينكا في الطريق إلى نهائي رولان جاروس
3 يونيو 2025 19:03


باريس (أ ف ب)
واصلت البولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة خامسة، مشوارها نحو أن تصبح أول لاعبة تحرز لقب بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة التنس «رولان جاروس»، لأربع مرات متتالية ببلوغها نصف النهائي بعد فوزها على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الثالثة عشرة 6-1 و7-5 الثلاثاء.
ورفعت ابنة الـ23 عاما عدد انتصاراتها المتتالية في البطولة الفرنسية إلى 26، واقتربت خطوة إضافية من اللقب الخامس على ملاعب رولان جاروس لكنها تصطدم في دور الأربعة بالبيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى عالميا التي تغلبت في وقت سابق على البطلة الأولمبية الصينية جنغ تشينوين الثامنة 7-6 (7-3) و6-3. 

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