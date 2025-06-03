كييزا يرحب بالعودة إلى إيطاليا بعد موسم محبط مع ليفربول



روما (د ب أ)

أكد فيدريكو كييزا مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي أن العودة مجدداً إلى إيطاليا تبقى خياراً يستحق التفكير فيه خلال فترة الانتقالات الصيفية، ولم يشارك اللاعب مع الفريق سوى في 14 مباراة منذ انضمامه في أواخر أغسطس. ويتطلع النجم الإيطالي لأن يكون جاهزًا لانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد في 8 يوليو، ولكن بسؤاله عن إمكانية العودة إلى بلاده، رد في تصريحات لصحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» اليوم الثلاثاء «إنه خيار يستحق التفكير فيه ودراسته خلال الصيف».

وأضاف: «تربطني أنا وعائلتي ووكيل أعمالي علاقة رائعة مع ليفربول، وهدفي حاليا أن أكون جاهزا لفترة الإعداد، وبعدها سنجد الحل الأفضل لجميع الأطراف». وأشار «أعمل يومياً وفقاً للبرنامج المخصص لي من نادي ليفربول، لأكون في أفضل حالاتي قبل الاختبارات البدنية في 8 يوليو».

وأوضح كييزا «أثناء غيابي عن صفوف يوفنتوس، كنت أتدرب بشكل جيد وفي حالة بدنية مميزة، ولكن افتقدت المباريات الودية، وكان علي أن أبدأ من الصفر مع ليفربول، وهو ما عطل انطلاقتي مع الفريق». واختتم تصريحاته «أتمنى أن يكون الموسم القادم هو موسمي، وحلمي هو المشاركة في كأس العالم».