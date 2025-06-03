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الرياضة

«الشارقة الرياضي للمرأة» يتصدر بطولة التجديف الحديث

«الشارقة الرياضي للمرأة» يتصدر بطولة التجديف الحديث
3 يونيو 2025 20:15


الشارقة (وام)
اختتم نادي الشارقة الرياضي للمرأة مشاركته في الجولة الثالثة من بطولة الإمارات للتجديف الحديث التي أقيمت بمقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وسط أجواء تنافسية جمعت نخبة من اللاعبات من نادي الشارقة ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، ونادي سوبر سبورت، وذلك في ختام الموسم الرياضي 2024 - 2025.
وقدمت لاعبات النادي أداء قوياً في مختلف السباقات، أكدن خلالها مكانة النادي كأحد أبرز الفرق في مشهد التجديف المحلي.
وفي مسابقات الفردي سيدات، توجت بشرى إبراهيم قادري بالمركز الأول، تلتها حمدة إبراهيم قادري في المركز الثاني، بينما حلّت شمسة سلطان الشرياني في المركز الثالث، وفي الفردي تحت 19 سنة، واصلت بشرى قادري تألقها بإحراز المركز الأول، تلتها شمسة سلطان الشرياني في المركز الثاني، وجاءت فاطمة خلف ربيع في المركز الثالث.
أما في مسابقات الثنائي، فقد أحرز الثنائي بشرى قادري وحمدة قادري المركز الأول، وجاء الثنائي فاطمة خلف ربيع وشمسة سلطان الشرياني في المركز الثاني، في تأكيد جديد على تناغم الأداء وروح الفريق بين لاعبات النادي.
واختتم الفريق المشاركة بتحقيق الميدالية الذهبية في سباق الرباعي، حيث سيطر فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة على مجريات السباق ليؤكد ريادته في هذه الفئة كذلك.
وقالت سارة بايا، مدربة فريق التجديف في نادي الشارقة الرياضي للمرأة، إن ما حققته اللاعبات في موسمهن الأول في هذه اللعبة جاء ثمرة العمل المتواصل، والدعم الكبير من النادي، ومن مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

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