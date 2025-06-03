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الرياضة

«التعليم والمعرفة» تشيد بنجاح بطولة أبوظبي للألعاب الرياضية

«التعليم والمعرفة» تشيد بنجاح بطولة أبوظبي للألعاب الرياضية
3 يونيو 2025 20:45


أبوظبي (وام)
أكدت دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، أن بطولة أبوظبي للألعاب الرياضية للمدارس والجامعات أرست معياراً عالمياً في نسختها الرابعة، مسجّلةً مشاركة قياسية تجاوزت 33 ألف طالب وطالبة من 389 مدرسة و13 جامعة في إمارة أبوظبي، في موسم استثنائي بتاريخ البطولة.
وأوضحت الدكتورة بشاير المطروشي، المدير التنفيذي لقطاع تمكين المواهب في دائرة التعليم والمعرفة، أن النسخة الرابعة التي اختتمت مؤخراً شهدت تكريم 2781 طالباً وطالبة و9 مدارس، نظير أدائهم الرياضي المتميّز.
وأشارت إلى أن البطولة نجحت في تحقيق أهدافها الرامية إلى تمكين الشباب من القدرات التنافسية، وتعزيز ارتباط الطلبة بالرياضة من خلال برامج نوعية تسهم في تحسين جودة الحياة واستدامة النشاط الصحي لدى فئة الطلبة.
وأضافت أن إدراج أربع رياضات جديدة ضمن منافسات البطولة، وهي الجوجيتسو، والشطرنج، والجري للمسافات، وتنس الطاولة، شكّل نقطة تحوّل في جهود التوسّع بالأنشطة الرياضية، ليصل إجمالي الرياضات المعتمدة إلى 14 رياضة، بما يسهم في اكتشاف ورعاية المواهب الطلابية.
وأكدت حرص الدائرة على تطوير البطولة في نسخها القادمة، من خلال تبني برامج ومبادرات نوعية بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي ووزارة التربية والتعليم، بما يعزز من دورها المحوري في تمكين الطلبة من المهارات والقدرات التي تسهم في بناء جيل رياضي متميز.

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