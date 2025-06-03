هل يدرب إنزاجي الهلال السعودي؟



روما (أ ب)



استقال سيموني إنزاجي رسمياً من تدريب إنتر ميلان الإيطالي اليوم الثلاثاء بعد ثلاثة أيام من الخسارة الموجعة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بخمسة أهداف دون رد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكتب إنزاجي في رسالة إلى جماهير إنتر ميلان عبر الموقع الرسمي للنادي اليوم الثلاثاء: «حان وقت وداعي لهذا النادي بعد مسيرة استمرت أربع سنوات بذلت خلالها قصارى جهدي».

ويأتي هذا في الوقت الذي أشار فيه تقرير إعلامي إلى أن الهلال السعودي أتم اتفاقه مع إنزاجي لتولي مسؤولية الفريق بداية من كأس العالم للأندية 2025 وبعقد يمتد لـ 3 مواسم. وكشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، اليوم الثلاثاء، أن إنزاجي سيوقع هذا الأسبوع عقده مع الهلال ليتولى المهمة رسمياً والتي ستبدأ أمام ريال مدريد الإسباني في كأس العالم للأندية.

وقاد إنزاجي إنتر ميلان للفوز بلقب الدوري الإيطالي العام الماضي، وكان يتولى القيادة الفنية عندما خسر الفريق في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2023 أمام مانشستر سيتي الإنجليزي. وقضى إنزاجي أربع سنوات مع إنتر ميلان، وكان عقده الأصلي يمتد لموسم أخر.

وأصبحت الصورة غامضة بشأن هوية المدرب الذي سيقود إنتر ميلان في كأس العالم للأندية بأميركا، حيث يفتتح الفريق مشواره بمواجهة مونتيري المكسيكي يوم 17 يونيو. وأثيرت تكهنات حول رغبة إنتر ميلان في التعاقد مع المدرب الإسباني سيسك فابريجاس، الذي قاد كومو إلى المركز العاشر في الدوري الإيطالي.

واحتل إنتر ميلان المركز الثاني في الدوري الإيطالي الشهر الماضي، بفارق نقطة واحدة عن نابولي البطل. كان إنتر ميلان مرشحاً بقوة للفوز بثلاثية تاريخية، قبل أن يخسر أمام ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا في أبريل، في أعقاب الخسارة أمام الفريق ذاته في نهائي كأس السوبر الإيطالي في السعودية في يناير، ليخرج الفريق خالي الوفاض الموسم الحالي.