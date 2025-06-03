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الرياضة

موزيتي إلى نصف نهائي رولان جاروس

موزيتي إلى نصف نهائي رولان جاروس
3 يونيو 2025 20:52

 

باريس (أ ف ب)
تأهل الإيطالي لورنتسو موزيتي المصنف ثامنا الى نصف نهائي بطولة رولان غاروس ثانية البطولات الاربع الكبرى ضمن الجراند سلام في كرة التنس، بفوزه على الأميركي فرانسيس تيافو 6-2 و4-6 و7-5 و6-2 الثلاثاء.
ويلتقي موزيتي في هذا الدور مع الفائز من مباراة الإسباني كارلوس الكاراس حامل اللقب والأميركي تومي بول اللذين يلتقيان لاحقاً.
وهي المرة الثانية التي يبلغ فيها موزيتي نصف النهائي في بطولات الجراند سلام بعد ويمبلدون عام 2024.
ويعتبر موزيتي اختصاصياً على الملاعب الترابية وقد توج بطلاً لدورة هامبورغ (500 نقطة) الشهر الماضي وهو اللاعب الوحيد الذي بلغ نصف النهائي في ثلاث دورات كبرى لماسترز الألف نقطة على ملاعب ترابية أيضاً هذا العام في مونتي كارلو (خسر النهائي) ومدريد وروما.
وكان إرسال موزيتي مفتاح فوزه في المباراة حيث سدد 8 إرسالات نظيفة ونسبة نجاح بلغت 81 في المئة في إرساله الأول، ونجح في كسر إرسال منافسه 5 مرات خلال المباراة من أصل 11 فرصة سنحت له. 

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