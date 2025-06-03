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الرياضة

إنزاجي مدرباً للهلال السعودي بعد رحيله عن إنتر ميلان

إنزاجي مدرباً للهلال السعودي بعد رحيله عن إنتر ميلان
3 يونيو 2025 21:20


الرياض (د ب أ)
أتم نادي الهلال السعودي اتفاقه مع الإيطالي سيموني إنزاجي لتولي القيادة الفنية للفريق الأول اعتباراً من كأس العالم للأندية 2025 بعقد يمتد لـ 3 مواسم، بحسب تقرير إعلامي اليوم الثلاثاء. وكشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو عن أن إنزاجي سيوقع هذا الأسبوع عقده مع الهلال؛ ليتولى المهمة رسمياً والتي ستبدأ أمام ريال مدريد الإسباني في كأس العالم للأندية.
وأضاف رومانو أن إنزاجي سيحصل على راتب ضخم سنوياً، دون الكشف عن قيمته، فيما كانت تقارير صحفية سابقة أشارت إلى أن المدرب الإيطالي سيحصل على 25 مليون يورو سنوياً. وفي وقت سابق أعلن إنزاجي استقالته رسمياً من تدريب إنتر ميلان الإيطالي اليوم الثلاثاء بعد ثلاثة أيام من الخسارة الموجعة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بخمسة أهداف دون رد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

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