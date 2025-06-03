عمّار بن حميد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي عجمان

عجمان (وام)



أصدر سمو الشيخ عمّار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، قراراً أميرياً رقم 8 لسنة 2025، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي عجمان الثقافي الرياضي.

ونصّ القرار على أن يتم تشكيل مجلس إدارة نادي عجمان، برئاسة خليفة عيسى الجرمن النعيمي، وعضوية كل من: أحمد حسن خليفة الفورة نائباً للرئيس، وأحمد صقر المطروشي أميناً للسر العام، وماجد محمد أرحمه المزروعي، مشرفاً على الفريق الأول لكرة القدم، وناصر إبراهيم الظفري، مديراً تنفيذياً، ومحمد خلف حمد ثاني المطروشي، مشرفاً على قطاع الناشئين ومدرسة الكرة، وأحمد راشد مجلاد الشامسي، مشرفاً على الألعاب الفردية، وعيسى محمد الشامسي، مشرفاً عاماً على كرة الطائرة، وحمدان محمد آل علي، مديراً مالياً، ومحمد جابر أحمد الشامسي، عضواً.

وتكون مدة العضوية في المجلس 3 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، ويستمر المجلس في اختصاصاته واجتماعاته وقراراته المنصوص عليها في القرار الأميري رقم 10 لسنة 2016.