بعثة العين إلى واشنطن لبدء الإعداد لمونديال الأندية

معتز الشامي (أبوظبي)



تغادر بعثة العين، ممثل الوطن في كأس العالم للأندية بصفته بطلاً لآسيا، إلى واشنطن في الساعات الأولى من صباح اليوم، لبدء مرحلة الإعداد والتحضير للمشاركة في البطولة العالمية الأهم في نسختها الأولى، التي تستضيفها أميركا من 14 الجاري وحتى 13 يوليو المقبل.

وانتظم جميع اللاعبين في معسكر تمهيدي بمدينة العين منذ مطلع يونيو الجاري، حيث خضعت الصفقات الجديدة التي تم ضمها لصفوف الفريق إلى الفحوصات اللازمة، وشاركت في التدريبات الجماعية اليومية بملعب القطارة، قبل أن تغادر البعثة بالكامل إلى واشنطن.

وسيواصل «الزعيم» تدريباته فور وصوله إلى العاصمة الأميركية، حيث يؤدي تدريباته على فترتين صباحية ومسائية، بينما يخوض أول مباراة ودية أمام أوكلاند سيتي الاثنين المقبل، ويستمر في تدريباته لخوض التجربة الودية الثانية أمام أحد الفرق الأميركية أحد يومي 12 أو 13 الجاري، ثم يواصل التحضيرات والتدريبات اليومية، لحين موعد أول مباراة في افتتاح مواجهات مجموعته في البطولة أمام يوفنتوس الإيطالي 18 الجاري، وتضم مجموعة «الزعيم» كلاً من: مانشستر سيتي، يوفنتوس، والوداد المغربي.

وكان العين قد أعلن عن إبرام 6 صفقات لتدعيم الهجوم الوسط والدفاع وحراسة المرمى، بالإضافة لعودة جوناتاس إلى تشكيلة الفريق بعد انتهاء إعارته للوصل، ولا تزال في الطريق صفقة أو صفقتان ينتظر إبرامهما خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصاً في مركز الهجوم.

وضم العين حسين رحيمي ويحيى بن خالق من الدوري المغربي، والسلوفيني مارسيل راتنيك، والبرتغالي روي باتريسيو حارس مرمى فريق أتالانتا الإيطالي ومنتخب البرتغال الحالي، الذي سيتواجد فقط في قائمة الفريق بمونديال الأندية، وأديس ياسيتش ظهير أيمن منتخب النمسا وفولسفبيرجر النمساوي، والمصري رامي ربيعة قائد دفاع منتخب مصر والنادي الأهلي.

وأعلن العين، أمس الأول، انضمام ربيعة إلى صفوف «الزعيم» بعقد لمدة موسمين، يبدأ مع انطلاق منافسات كأس العالم للأندية 2025 وحتى 2027.

وفي أول تصريحاته الإعلامية، عبّر ربيعة عن مشاعر الفخر والامتنان بهذه الخطوة، قائلاً: «تمثيل نادي العين هو لحظة فارقة في مسيرتي الكروية، إنه نادٍ عريق لا يكتفي بالتاريخ، بل يصنعه، وأعرف جيداً بأن ارتداء قميص العين، لا يعني تمثيل نادٍ فحسب، بل أمة رياضية كاملة تؤمن بالفوز ولا ترضى بغيره، ومنذ لحظة انضمامي شعرت بأنني بين أهلي، داخل منظومة محترفة، وجماهير ملهمة».

وأضاف: «فخور جداً بانتمائي لنادٍ ارتبط اسمه بتاريخ مشرف وحاضر مشرق على مستوى القارة الآسيوية، نادي العين يملك قاعدة جماهيرية استثنائية، ملهمة، ومخلصة، وهذا وحده كفيل بتحفيز أي لاعب ليُقاتل بكل ما لديه على أرض الملعب»

وتطرق ربيعة لمونديال الأندية، قائلاً: «البطولة في نسختها الحالية ليست كسابقاتها، كونها تختلف في نظامها ومستواها الفني، لكننا مستعدون لها بكل ما أوتينا من طموح، ونؤمن بأن بداية المشوار تتطلب التركيز الكامل على كل مباراة على حده، ونعلم أن التحدي كبير، غير أن العزيمة أكبر، وسأقاتل من أجل شعار العين في المونديال وفي كل البطولات، وسأبذل كل ما في وسعي إلى جانب زملائي اللاعبين لإسعاد الأمة العيناوية».

وكشف ربيعة عن دور زميله السابق حسين الشحات في تشكيل انطباعه عن النادي، حيث قال: «الشحات حدثني كثيراً عن قيمة نادي العين، وعن جماهيره الوفية، وحاليا أعيش تلك المشاعر بكل صدق، نحن نعمل لهدف واحد، وهو رفع اسم العين عالياً في كل المحافل»، وعن جاهزيته الفنية والذهنية، قال: «أنا جاهز ذهنياً وبدنياً للمشاركة، وأملك خبرة كافية في البطولات القارية، ولدي رغبة قوية في أن أكون أحد جنود الفريق، وأثق بالجهاز الفني، تحت قيادة فلاديمير، وأنا تحت أمره في أي وقت، والتحدي موجود، والهدف واضح، والروح حاضرة».

وختم رامي ربيعة رسالته، برسالة وجدانية إلى الجماهير العيناوية، قائلاً: «أنتم أعظم جمهور، أنتم القلب النابض لهذا النادي، لا شيء يُسعدني أكثر من أن أكون سبباً في سعادتكم، ثقوا بأننا نقاتل من أجلكم، وبأنكم لستم مجرد مشجعين، بل أنتم جزء من الفريق، نحن عائلة واحدة».